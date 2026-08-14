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CHP'de Yazgan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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