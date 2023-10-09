CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Mahalle Muhtarlarını Ziyaret Etti

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, Yıldırım Hacısarraf ve Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarlarına ziyarette bulundu. Balkanlı, muhtarlarla fikir alışverişinde bulunarak mahallelerin yaşam kalitesini arttırmak için destek sözü verdi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

CHP Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Balkanlı, Yıldırım Hacısarraf Mahalle Muhtarı Kerem Bakkalcı ve Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Nuri Bostancı'ya ziyarette bulundu.

Balkanlı, ziyarette, demokrasinin temel taşlarından olan muhtarlara ziyaretler başlattıklarını belirtti.

Ziyaretlerde muhtarlarla fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Balkanlı, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve mahallemizi daha yaşanabilir kaliteye ulaştırmak için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu belirttik. Muhtarlarımızın sıcak ve nazik karşılamalarından dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Keşan panayırı 18 Ekim'de başlayacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geleneksel Keşan panayırının 18 Ekim Çarşamba günü başlayacağını belirtti.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Keşan'ın büyük bir organizasyona hazırlandığını ifade etti.

Vatandaşların panayırda doyasıya eğleneceğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Orta yaşlı hemşerilerimiz, bundan 20-25 sene önce bir panayır etkinliğimiz olduğunu hatırlayacaklardır. Bu bir Balkan kültürüydü. Yıllardır Keşan'ın marka olmuş halk etkinliği vardı bunun adı da panayırdı. Eskiden festivaller yoktu, panayırlar vardı. Biz de bu kültürü yaşatmak ve geleceğe aktarmak istedik.

Geleneksel Keşan panayırını 18-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeye karar verdik. Panayırımızı BAL Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Keşanspor'un yararına yapıyoruz."