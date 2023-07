CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan: Partide Değişim İstiyoruz

TUNCAY TÜRKGÜLÜ

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, "Biz hep bir şeyi savunuyoruz. Değişim diyoruz, partide değişim diyoruz. Partimizin bir kültürü var bizim geleneklerimiz var, örf ve adetlerimiz var... Geçmişe dayalı siyaset yapanlar var. Onların alın teri var bu partide. Biz onları yere düşürmemeliyiz" dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Akçakoca CHP İlçe Başkanlığı'nda partililer ve delegelerle bayramlaşma törenine katıldı. CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Günlük politikalara esir olmam ben. Uzun vadeli politikalardan yanayım. Biz hep bir şeyi savunuyoruz. Değişim diyoruz, partide değişim diyoruz. Partimizin bir kültürü var bizim geleneklerimiz var, örf ve adetlerimiz var, bir delegenin anlamını biz biliyoruz, bir il ve ilçe yöneticisinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz, biz partinin tozunu yutarak geldik, mürekkebini yutarak geldik. Ben partinin öz evladıyım. Burada çalışan her emekçinin ne anlama geldiğini ben çok iyi biliyorum, itmeyin kimseyi. Geçmişte hizmeti olan partililer var, burada abiler var, burada iyi dostlarımız var bizim. Geçmişe dayalı siyaset yapanlar var. Onların alın teri var bu partide. Biz onları yere düşürmemeliyiz. Şimdi bayram vesilesiyle bir araya geldik ama, hepimizin bildiği gibi mart ayında bir seçim var. Yerel seçimlerimiz var. Ben bu konuda son derece samimiyim, son derecede ciddi çalışıyoruz. Ben hep şunu söyledim; örgütler diyorum, her gittiğim yerde örgüt diyorum. 'Ben' lafını kimse kullanmasın, kimse yalnız başına bir şey yapamaz. Alemi cihan olsan bir şey yapamazsın. Ben milletvekiliyim, ya milletvekili olsan ne olacak yalnız başına hiçbir şey yapamazsın. Eğer arkanda halk varsa, kitle varsa, insanlar sana inanıyorsa, güven veriyorsan, kararlıysan, o insanlar senle beraber belediye başkanı da yapar, milletvekili de yapar, başbakan da yapar, cumhurbaşkanı da yapar, bakan da yapar, her şey yapar. Arkanda kitle olacak, Akçakoca örgütünün kararlı duruşu beni son derece mutlu etti.

"AKÇAKOCA'YI, YIĞILCA'YI, GÖLYAKA'YI, DÜZCE'Yİ ALACAĞIZ BUNA İNANIN"

Önümüzdeki yerel seçimlerde lütfen benim sizden bir ricam var, o veya bu ben taraf değilim diyorum, hep söylüyorum bunu. İlçe Başkanımız 'Belediye Başkanı olacağım' dedi, ben 'olma' dedim 'tamam' dedi. 'Ben partimle örgütümle kararlı bir şekilde olacağım' dedi, teşekkür ediyoruz güzel bir duruş. Laik mi laik, belediye başkanlığı yapar mı yapar. Değişim işte değişim burada. Kendisi, ben onu istiyorum, ben bunu istiyorum hiç demedi. Bazen Tuğrul Başkanı yönetenler var, iten var. Yapmayın bunu, yapmayalım. Tuğrul bu örgütün başıdır, yöneticisidir, ekibiyle beraber güzel emek sarfetiyor. Partinin emekçisi bu işte emek bu, bundan daha güzel emek olmaz, bu partiye alın teri dökenleri biz taktir ederiz. Biz getirelim onu bir yere. Biz bu inançla hareket edelim. Şimdi burada da adaylar var yarışıyorlar. Biz onlara adaletli davranacağız. Ben tepeden inme hiçbir siyaset yapmacığım. Burada emeği geçenler var parti için çalışanlar var. Biz bunları hep beraber örgütümüzle beraber konuşacağız. Biz bir araya gelin anlaşın diyoruz, uzlaşın ve bir adam üzerinde duralım. Genel merkezimiz tek liste olsun istiyor. İl ve ilçelerden de bunu istiyor, ben de söylüyorum, tek liste yapalım kavga etmeyelim. Kavgalı evden kimse kız istemez. Biz bunu yapmayalım, herkes talip olsun evet CHP gelirse bu işler iyi olur dedirtelim. Geçmişi unutalım, kavgadan hiçbir şey çıkmaz. Akçakoca'yı alacağız, Yığılca'yı alacağız, Gölyaka'yı alacağız, merkezi alacağız, ili alacağız, buna inanın."