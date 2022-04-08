CHP Denizli İl Başkanlığı karıştı! Muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu
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38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararıyla il ve ilçe kongrelerin de bilinmeyen bir tarihe ertelenmesi nedeniyle CHP Denizli İl Başkanlığı karıştı. partinin eski Denizli İlçe Başkanı Osman Tabu, gece vakti bir WhatsApp grubu kurarak 11-25 Nisan tarihleri arası Olağanüstü Seçimli Kongre Çağrısı yapılması talebinde bulundu. Bu duruma CHP'deki muhalif isimler bile tepki gösterdi. 19 ilçe başkanı ortak açıklama yaparak Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını belirtti.
DENİZLİ (Haberler.com) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alınmıştı. Bu nedenle Chp'nin il ve ilçe kongre takvimleri de bir yıl ertelenmişti.
28 Mart Pazartesi günü Pamukkale CHP eski İlçe Başkanı Osman Tabu, gece saatlerinde WhatsApp grubu açarak muhalif isimlerle olağanüstü kongre yapma çağrısında bulundu.
Yaşanan gelişmeyi kamuoyuna ilk yansıtan isim ise Merkezefendi eski İlçe Başkanı Tolga Varlıker oldu. Varlıker sosyal medya hesabından "Kalkışma ne zaman " yorumu yaparak, WhatsApp grubunda başlatılan olağanüstü kongre çağrısını dışa vuran isim oldu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Denizli'de ilçe başkanları tarafından aynı WhatsApp grubuna ultimatom gibi "darbe girişimini geri püskürten" olarak adlandırılan bir açıklama paylaşıldı. İlçe Başkanları mevcut İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında devam etmek istediklerini belirten açıklamalarını gruba atmalarının ardından ise gruptan bir çok kişi ayrıldığı iddia ediliyor.
Bu durum WhatsApp grubu içindeki eski siyasiler, partinin önde gelenleri ve ve mevcut İl Başkanına muhalif olan isimler tarafından bile tepkiyle karşılandı.
Konuyla ilgili 19 ilçe başkanı ortak bir yazılı açıklamada bulunarak iktidara en olunan zamanda parti içi çekişmenin ne kongreyle uğraşmanın ne partiye ne de ülkeye fayda sağlamayacağına işaret edildi.
Öte yandan açıklamada "Bütün enerjimizi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda iktidar mücadelesine vereceğimiz açıktır" ifadeleri kullanıldı.
Eski Denizli İlçe Başkanı Osman Tabu'nun WhatsApp grubunda paylaştığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:
"Sevgili Partilim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizce alınan kongre takviminin ertelenmesi kararı sonucu, olağan kongrelerin bilinmeyen bir tarihe ötelenmiş olduğu hepimizin malumudur.
Genel Merkezimizin almış olduğu bu kararın, Denizli özelinde bilhassa ihtiyaç duyulan Parti içi iletişim sorununu bir kat daha büyüttüğü kanaatimi paylaşmak istiyorum.
Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Kongre Delegesiyim ve mevcut İl Örgütümüzün yaşanan sorunlar karşısında siyasi/ hukuki/ etik tepkiler vermekten her geçen gün daha da uzaklaştığını üzüntüyle görmekteyim. Dolayısıyla mevcut İl Örgütünün tavrıyla önümüzdeki seçimlerde Denizli'de bireysel başarıları aşıp genele teşmil edilecek bir başarı beklemenin beyhude bir hayal olacağı fikrimi deklare etmek zorundayım.
Bilhassa Örgütümüz ile Belediyelerimiz/ Belediye Başkanlarımız/ Belediye Meclis üyelerimiz arasındaki ilişkilerdeki çifte standart ve dahası son yaşanan olayların partililer olarak bize yaşattığı mahcubiyet karşısında; tarihsel sorumluluğum gereği düşüncelerimi ilan ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisinin menfaatlerinin korunması adına sürece katkı koymanızı talep ediyorum.
Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğü, programı, ilkeleri ve siyasal duruşu nettir. Parti çatısı altındaki hiç kimsenin bu duruşta tereddüt doğuracak eylemde bulunma hakkı yoktur. Keza Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve üyeleriyle bir bütündür, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile örgütü arasında ilkelerde düşünce farklılığı olamaz. Tatbikatta bir farklılık hasıl olmuş ise çözümün adresi şüphesiz Kongrelerdir.
Gazi Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek yol haritasını çizmiştir. Parti Tüzüğümüzün 43. maddesi gereğince seçimli olağanüstü kongre talep etmek; delegelerimize tanınmış demokratik bir haktır.
Çağrım aleni, ancak partiliye özeldir. Parti içi olağan bir süreç olan bu durumu ve gerektirici nedenlerini sosyal medyada ve basında tartışmak niyetim yoktur.
Dilediğiniz kişiyi bu sürece dâhil etmek veyahut dilediğiniz anda ayrılmak konusunda, elbette karar bizzat sizlere aittir.
Bu nedenler ve ayrıca tekrarından kaçındığımız tarafınızca malum sair olgulardan dolayı 11 Nisan 2022- 25 Nisan 2022 tarihleri arasında İl Kongre Delegelerimizce Olağanüstü Seçimli Kongre Çağrısı yapılması hususunda gerekli destek ve hassasiyetin gösterilmesini takdirlerinize arz ederim."
Bizler 19 ilçe başkanı, telefonla görüştüğüm Denizli İl Kadın Kolları Başkanı ve Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte toplum menfaatlerini şahsi menfaatlerinin önünde tutan Başkanlar olarak;
1- Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, hukuki, ahlaki sıkıntılarla yangın yerine döndüğü,
2- Bütün enerjimizi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda İktidar mücadelesine vereceğimizi,
3- İktidara en yakın olduğumuz, Genel Seçimlerin ufukta göründüğü bir ortamda Parti İçi çekişmenin ve kongreyle uğraşmanın ne Partimize ne de Ülkemize bir faydası olmayacağı açıktır.
Denizli Örgütümüzün bu anlamda herhangi bir Kongreye ihtiyacı olmadığının çok açık olduğu bu süreçte İktidar yolunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi, Şahsi ikballeri için Partimizi kongreye götürmeye kalkışanlara karşı Partimizde kaos yaratma düşüncelerine aldırmadan İktidar Yolunda yürüyeceğimiz açık ve nettir."
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı— Haberler (@Haberler) April 8, 2022