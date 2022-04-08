CHP Denizli İl Başkanlığı karıştı! Muhalif isimler gece vakti kongre yapma çağrısında bulundu

DENİZLİ (Haberler.com) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından temmuzda yapılması planlanan 38. Olağan Kurultayı'nın bir yıl ertelenmesi kararı alınmıştı. Bu nedenle Chp'nin il ve ilçe kongre takvimleri de bir yıl ertelenmişti.

28 Mart Pazartesi günü Pamukkale CHP eski İlçe Başkanı Osman Tabu, gece saatlerinde WhatsApp grubu açarak muhalif isimlerle olağanüstü kongre yapma çağrısında bulundu.

İLÇE BAŞKANINDAN "KALKIŞMA" PAYLAŞIMI

Yaşanan gelişmeyi kamuoyuna ilk yansıtan isim ise Merkezefendi eski İlçe Başkanı Tolga Varlıker oldu. Varlıker sosyal medya hesabından "Kalkışma ne zaman " yorumu yaparak, WhatsApp grubunda başlatılan olağanüstü kongre çağrısını dışa vuran isim oldu.

İLÇE BAŞKANLARINDAN ULTİMATOM GİBİ AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Denizli'de ilçe başkanları tarafından aynı WhatsApp grubuna ultimatom gibi "darbe girişimini geri püskürten" olarak adlandırılan bir açıklama paylaşıldı. İlçe Başkanları mevcut İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun başkanlığında devam etmek istediklerini belirten açıklamalarını gruba atmalarının ardından ise gruptan bir çok kişi ayrıldığı iddia ediliyor.

MUHALİF İSİMLER BİLE BİLDİRİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu durum WhatsApp grubu içindeki eski siyasiler, partinin önde gelenleri ve ve mevcut İl Başkanına muhalif olan isimler tarafından bile tepkiyle karşılandı.

"PARTİ İÇİ ÇEKİŞMENİN NE PARTİYE NE ÜLKEYE FAYDASI OLUR"

Konuyla ilgili 19 ilçe başkanı ortak bir yazılı açıklamada bulunarak iktidara en olunan zamanda parti içi çekişmenin ne kongreyle uğraşmanın ne partiye ne de ülkeye fayda sağlamayacağına işaret edildi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATLARI İLE İKTİDAR MÜCADELESİ VERECEĞİZ"

Öte yandan açıklamada "Bütün enerjimizi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda iktidar mücadelesine vereceğimiz açıktır" ifadeleri kullanıldı.

Eski Denizli İlçe Başkanı Osman Tabu'nun WhatsApp grubunda paylaştığı bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili Partilim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizce alınan kongre takviminin ertelenmesi kararı sonucu, olağan kongrelerin bilinmeyen bir tarihe ötelenmiş olduğu hepimizin malumudur.

Genel Merkezimizin almış olduğu bu kararın, Denizli özelinde bilhassa ihtiyaç duyulan Parti içi iletişim sorununu bir kat daha büyüttüğü kanaatimi paylaşmak istiyorum.

Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Kongre Delegesiyim ve mevcut İl Örgütümüzün yaşanan sorunlar karşısında siyasi/ hukuki/ etik tepkiler vermekten her geçen gün daha da uzaklaştığını üzüntüyle görmekteyim. Dolayısıyla mevcut İl Örgütünün tavrıyla önümüzdeki seçimlerde Denizli'de bireysel başarıları aşıp genele teşmil edilecek bir başarı beklemenin beyhude bir hayal olacağı fikrimi deklare etmek zorundayım.

"BİZE YAŞATTIKLARI MAHCUBİYET KARŞISINDA SÜRECE KATKI KOYMANIZI TALEP EDİYORUM"

Bilhassa Örgütümüz ile Belediyelerimiz/ Belediye Başkanlarımız/ Belediye Meclis üyelerimiz arasındaki ilişkilerdeki çifte standart ve dahası son yaşanan olayların partililer olarak bize yaşattığı mahcubiyet karşısında; tarihsel sorumluluğum gereği düşüncelerimi ilan ediyor ve Cumhuriyet Halk Partisinin menfaatlerinin korunması adına sürece katkı koymanızı talep ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin tüzüğü, programı, ilkeleri ve siyasal duruşu nettir. Parti çatısı altındaki hiç kimsenin bu duruşta tereddüt doğuracak eylemde bulunma hakkı yoktur. Keza Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ve üyeleriyle bir bütündür, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile örgütü arasında ilkelerde düşünce farklılığı olamaz. Tatbikatta bir farklılık hasıl olmuş ise çözümün adresi şüphesiz Kongrelerdir.

"ÇAĞRIM ALENİ VE ANCAK PARTİLİYE ÖZELDİR"

Gazi Mustafa Kemal, 22 Haziran 1919'da "Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek yol haritasını çizmiştir. Parti Tüzüğümüzün 43. maddesi gereğince seçimli olağanüstü kongre talep etmek; delegelerimize tanınmış demokratik bir haktır.

Çağrım aleni, ancak partiliye özeldir. Parti içi olağan bir süreç olan bu durumu ve gerektirici nedenlerini sosyal medyada ve basında tartışmak niyetim yoktur.

Dilediğiniz kişiyi bu sürece dâhil etmek veyahut dilediğiniz anda ayrılmak konusunda, elbette karar bizzat sizlere aittir.

11-25 NİSAN ARASI OLAĞÜSTÜ SEÇİM KONGRESİ YAPILMASINI İSTEDİ

Bu nedenler ve ayrıca tekrarından kaçındığımız tarafınızca malum sair olgulardan dolayı 11 Nisan 2022- 25 Nisan 2022 tarihleri arasında İl Kongre Delegelerimizce Olağanüstü Seçimli Kongre Çağrısı yapılması hususunda gerekli destek ve hassasiyetin gösterilmesini takdirlerinize arz ederim."

19 İLÇE BAŞKANININ ORTAK AÇIKLAMASI

Bizler 19 ilçe başkanı, telefonla görüştüğüm Denizli İl Kadın Kolları Başkanı ve Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı ile birlikte toplum menfaatlerini şahsi menfaatlerinin önünde tutan Başkanlar olarak;

1- Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, hukuki, ahlaki sıkıntılarla yangın yerine döndüğü,

2- Bütün enerjimizi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda İktidar mücadelesine vereceğimizi,

3- İktidara en yakın olduğumuz, Genel Seçimlerin ufukta göründüğü bir ortamda Parti İçi çekişmenin ve kongreyle uğraşmanın ne Partimize ne de Ülkemize bir faydası olmayacağı açıktır.

Denizli Örgütümüzün bu anlamda herhangi bir Kongreye ihtiyacı olmadığının çok açık olduğu bu süreçte İktidar yolunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi, Şahsi ikballeri için Partimizi kongreye götürmeye kalkışanlara karşı Partimizde kaos yaratma düşüncelerine aldırmadan İktidar Yolunda yürüyeceğimiz açık ve nettir."

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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