Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda üçüncü gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri ile devam etti.

Adaylık başvurularının tamamlanmasının ardından aday listeleri ilan edilerek matbaaya gönderildi. PM için 145, YDK için 31 kişi başvurdu.

YÖNETİM KADEMESİNE 31 YENİ İSİM EKLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüzük gereği, 10 kişilik BKSP için 15 isim belirleyecek ve bunu delegenin onayına sunacak. Parti Meclisi için ise 70 kişilik bir anahtar liste çıkaracak. Alınan bilgilere göre; anahtar listede 23 kişilik mevcut MYK'nın da aralarında bulunduğu 49 isim korunurken, partinin yönetim kademesine 31 yeni isim eklendi.

EKONOMİ KADROLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Özgür Özel'in mevcut MYK'sında yer alan Selin Sayek Böke ve Yalçın Karatepe gibi ekonomistler yeni ekonomi kadrolarıyla güçlendirildi. Buna göre vergi uzmanı Ozan Bingöl, iktisatçı Güldem Atabay, önceki TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, eski Gelecek Partili Kerim Rota, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi İcra Kurulu üyesi Serkan Özcan, Koç Holding'in Kurumsal İletişim Direktörü, daha önce Dünya Bankası'nda çalışmış ekonomist Oya Ünlü Kızıl, Özel'in anahtar listesinde yer alacak.

CİHANER VE BOYUNSUZ LİSTEDE

Özel'in anahtar listesinde anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı'yken FETÖ'cüler tarafından makamında gözaltına alınan eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, partinin hukuk kadrosunda görevlendirildi. Özel, anahtar listesine Türkiye Veteriner Hekimler Birliği önceki dönem başkanlarından Murat Arslan ve diş hekimi Nihat Dağ da bulunuyor.

Eski Lizbon ve Lefkoşa Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen ve siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, önceki CHP Genel Sekreterlerinden Bihlun Tamaylıgil, Cansel Çiftçi, partiye son dönemde katılan isimlerden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile sanatçı Arif Sağ'ın oğlu sanatçı Tolga Sağ da Özel'in anahtar listesinde yer alacak.

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ FİRESİZ ONAY ALDI

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde en yüksek oyu 972 ile Aliye Timisi Ersever aldı. Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi delegeden firesiz onay aldı.

Parti Meclisi için yapılan seçimlerde en yüksek oyu 1022 ile eski Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu aldı, vergi uzmanı Ozan Bingöl 1007, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek 1006, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer 1002, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 1002 ve Yankı Bağcıoğlu 1000 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi.

İŞTE ÖZEL'İN A TAKIMI

Parti Meclisi: Süreyya Öneş Derici, Barış Övgün, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Tuğçe Hilal Özkan, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Evrim Rızvanoğlu, Selin Sayek Böke, Baran Seyhan, Polat Şaroğlu, Bihlul Tamaylıgil, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Salih Uzun, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Ozan Varal, Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Emre Yılmaz, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek, Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cavit Arı, Ednan Arslan, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Yankı Bağcıoğlu, Ozan Bingöl, Burhanettin Bulut, İlhan Cihaner, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Cansel Çiftçi, Nihat Dağ, Gülşah Deniz Atalar, Bedirhan Berk Doğru, Zeynel Emre, Hikmet Erbilgin, Bahadır Erdem, Asiye Ergül, Ali Abbas Ertürk, Ali Gökçek, Gökçe Gökçen, Kübra Gökdemir, Volkan Memduh Gültekin, Elif Leyla Gümüş, Nazan Güneysu, Ozan Işık,Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Berk Kılıç, Sinem Kırçiçek, Önder Kurnaz, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka.

Yüksek Disiplin Kurulu: Turan Taşkın Özer, Yasemin Reçber, Aliye Timisi Ersever, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Erbil Aydınlık, Süleyman Bülbül, Oğuzhan Cenan, Aliye Coşar, Deniz Çakır, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Erdoğan Kılıç, Mezut Kırşanlı, Ali Narin.

Bilim Kurulu Üyeleri: Serkan Özcan, Şule Özsoy Boyunsuz, Kerim Rota, Tolga Sağ, Ömer Kaya Türkmen, Emine Uçak Erdoğan, Oya Ünlü Kızıl, Murat Arslan, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın 80 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçiminin yapıldığı son günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk gün parti tüzüğünü değiştirerek PM sayısını 60'tan 80'e çıkarttıklarını belirten Özel, "Dün genel başkanlık seçimi vardı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tüzüğümüze koyduğumuz mevcut genel başkanın imza toplamayacağını, böylece aday olmak isteyen herkese bin 370 delegenin hepsine açık olduğu bir süreci ortaya koyduk. Arkadaşlarımızın genel başkanlığa adaylık koymadıklarını söylediler. Dün bin 333 oyla, geçerli oyların tümünü alarak parti tarihinin en yüksek oyuyla başarı kazandık" diye konuştu.

"İKTİDAR HEDEFİNİ İFADE EDENB BİR CHP'YE TÜRKİYE HAZIR OLSUN"

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok güçlü bir kadroyla iktidar yürüyüşümüzü yarından itibaren başlatıyoruz. Türkiye'ye iyi gelecek bu partideki güçlü birliktelik partimize, üyelerimize ve Türkiye'de iktidarın değiştirilmesini umut eden herkese iyi gelecek. İktidar yolunda yürüyeceğiz. Erken seçim talebimizi diri tutacağız. Bildiğimiz sorunları nasıl çözeceğimizi sokak sokak, mahalle mahalle, kapı kapı gezerek CHP başaracak. Dün de söyledim sokağa çıkan, meydanları dolup taşıran, kapıyı çalan, eve giren, sorunu ve çözümünü söyleyen, fabrikaları örgütleyen, işçileri örgütleyen, köylerde olan, tarımla, hayvancılıkla ilgili sorunların nasıl çözüleceğini anlatan, Türkiye'nin dış politikasından güvenlik kaygılarına kadar her konuda en kapsamlı çözüm önerilerini sunan, iktidar hedefini ifade eden bir CHP'ye Türkiye hazır olsun."

