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CHP'den Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı

CHP'den Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Çalıştayı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı' düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kadın istihdamının artırılması gerektiğini belirterek, eşitlikçi bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı", Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Yenişehir ilçesindeki bir otelde partililerinin 14 büyükşehir belediyesi yetkililerinin de katıldığı çalıştayda, CHP'li belediyelerin ortak söylem ve eylem birliğine geçmesi gerektiğini söyledi.

Kadın istihdamının her alanda artması gerektiğini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde kadın istihdamı otobüste, temizlikte, ofiste ve büro elamanlarının dışında üst düzey yönetici kadrolarında da olmalıdır. Bizim bu konudaki temel hedefimiz yüzde 50'ye varmaktır. Son tüzük kurultayımızda milletvekilliği ve belediye başkanlıklarıyla ilgili parti organlarındaki seçimlere getirdiğimiz cinsiyet kotasıyla ilgili artış, kamu personeli rejimi ve yönetici pozisyonundaki istihdamlar, bizim bakış açımızı ortaya koymaktadır."

"Biz sosyal demokrat bir partiyiz, eşitlikten yanayız"

Zeybek, sosyal belediyecilik çalışmalarına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde belediyelerimiz neye ve kime hizmet ettiğini, hangi politikalar ışığında kamu harcaması yapacağına karar vermek zorunda. Biz sosyal demokrat bir partiyiz, halkçıyız, eşitlikten yanayız. Biz insanlar arasında ayrım yapmadan, bize oy versin vermesin toplumun bütün kesimlerine, öncelikli olarak dezavantajlı gruplara, kadın ve çocuklara kaynakların etkin ve verimli harcanmasını sağlayan bir siyaset anlayışını belirliyoruz." diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da konuşmasının ardından basına kapalı devam eden programa CHP'li 21 il belediyesinin kültür ve sosyal hizmetlerden sorumlu belediye başkan yardımcıları da katıldı.

Çalıştay 20 Ekim Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Politika

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