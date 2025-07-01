CHP'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki Yolsuzluk Soruşturmasına Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin, parti olarak hem hukuki hem de siyasi olarak gözaltına alınanların yanında olduklarını söyledi.

Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Seda Kaya, Ümit Özlale ve Yüksel Taşkın soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin bulunduğu İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binasına geldi.

Bazı şüphelilerin avukatlarıyla görüşen heyet adına açıklama yapan Deniz Yücel, "Geçmişte 5 sene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan, 10 sene Seferihisar Belediye Başkanlığımızı yapan Sayın Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu, İZBETON Genel Müdürümüz, belediyemizin değerli bürokratları, bir kısım iş insanları ifadeye çağrılsalar, bir davetiyeyle celbedilseler hepsi gelip ifadelerini verebilecek durumdalar. Ama sabaha karşı bir operasyonla evlerinden gözaltına alındılar." diye konuştu.

Yücel, soruşturmanın siyasi nitelikte olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bu süreç hukuki bir süreç değildir, siyasi bir süreçtir. Büyükşehir Belediyemizin geçmişte dar gelirli vatandaşlarımız için uygun fiyatla gayrimenkul edinmelerine yönelik kooperatiflerle işbirliği içerisinde yaptığı bir proje nedeniyle suçlandıklarını görüyoruz. Kooperatiflerle ilgili suçlamalar olabilir, davalar olabilir. Herkes hakkında soruşturma açılabilir, yargılanabilirler, hukuk davaları açılabilir ama bu şekilde gözaltılar uygulanması, şafak operasyonlarının yapılması, devletine, milletine, yaşadığı kente hizmet eden insanların bu şekilde itibarsızlaştırılmasına itiraz ediyoruz."

Gözaltındakilerin ailelerine "Merak etmeyin" diyen Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem hukuki hem siyasi olarak onların yanındayız. En kısa sürede bu suçlamalardan aklanarak özgürlüklerine kavuşacaklarına canıgönülden inanıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da operasyonun siyasi tercihle yapıldığını öne sürerek, "Sıradan kontrol memurundan genel müdürüne kadar şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamı gözaltında. Bu bizim her zaman karşılaştığımız bir şey değil. Dolayısıyla bu işin siyasi bir tercihle yürüdüğünü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. ???????