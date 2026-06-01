CHP'den işten çıkarılmalara ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarılan personelin nedenlerini açıkladı: parti yöneticilerine yönelik uygunsuz paylaşımlar ve iş sözleşmesi şartlarına uymama.
'İŞTEN ÇIKARMA NEDENİ, PARTİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK UYGUNSUZ PAYLAŞIMLAR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarılmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sönmez, "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır" dedi.