CHP'den işten çıkarılmalara ilişkin açıklama

'İŞTEN ÇIKARMA NEDENİ, PARTİ YÖNETİCİLERİNE YÖNELİK UYGUNSUZ PAYLAŞIMLAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, işten çıkarılmalara ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Sönmez, "İş akitleri feshedilen personelin bir kısmının fesih nedeni sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda parti yöneticilerine yönelik hakaret içeren uygunsuz paylaşımları ve ifadeleridir. Bir diğer fesih nedeni ise iş sözleşmesinin şartlarını (mesaiye devam, talimatlara uymamak vb.) yerine getirmemeleridir. Parti emekçilerimize yönelik hukuksuz bir işlem olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı