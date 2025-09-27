CHP'den İhraç Edilen Partililerden Açıklama

CHP'den ihraç edilen partililer adına Avukat Deniz Bakır, CHP'nin İstanbul'daki eski il başkanlığı binasının önünde açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün burada bulunmamızın sebebi, gerekçesi gösterilmeksizin haksız ve keyfi bir şekilde partiden ihraç edilmiş olmamız. Bu kararlar şahıslarımızla değil, aslında partimizin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerimizin iradesine yönelmiş haksızlıklardır. Bizler de bu mahkeme kararına uyarak itirazlarımızı, il başkanlığımıza belirttik. Neyle suçlandığını bilmeyen insanlar var. Hangi tutum ve davranışın partililikle bağdaşmayan bir eylem olduğunu somut bir şekilde ortaya koymayan disiplin kararları yok hükmündedir" dedi.

CHP'den ihraç edilen partililer bugün saat 14.00 sıralarında eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. İhraç edilen partililer adına, Avukat Deniz Bakır, basın açıklaması yaptı.

'HUKUKİ VE SİYASAL MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Avukat Deniz Bakır, "Bizler yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, kimilerimiz ilçe başkanlığı, kimilerimiz ise çeşitli kademelerde birçok görevi halkın iradesini ve partimizin kurucu değerlerini temsil ederek yürütmüş insanlarız. Bugün burada bulunmamızın sebebi, gerekçesi gösterilmeksizin haksız ve keyfi bir şekilde partiden ihraç edilmiş olmamız. Bu kararlar şahıslarımızla değil, aslında partimizin köklü demokrasi geleneğine ve üyelerimizin iradesine yönelmiş haksızlıklardır. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir. Birkaç kişinin dar yorumlarına hapsedilemez. Bizim mücadelemiz koltuk, makam ya da kişisel çıkar mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz partimizde birliğin, dürüstlüğün, hukukun, demokrasinin, liyakatin ve şeffaflığın yeniden hakim olması mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık tarihinde her zaman adaletin, özgürlüğün ve halkın yanında olmuştur. Bugün bizler partimizin bu mirasına sahip çıkmak için buradayız. Çağrımız nettir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi evlatlarını tasfiye ederek değil, tüm üyelerini kucaklayarak büyür. Parti içi demokrasiyi güçlendirmek, halkın güvenini yeniden kazanmak için tek yol budur. Bizler hukuki ve siyasal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin ve hakkın tecelli edeceğine inancımız tamdır. Çünkü bizler biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi halktır. Halk da Cumhuriyet Halk Partisidir" dedi.

'NEYLE SUÇLANDIĞINI BİLMEYEN İNSANLAR VAR'

Bakır, "Yasal süreç işler kendi mecrasında ilerlemekte. Bizler burada bulunanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine yön verebilecek ve yıllarca bunun için mücadele etmiş insanlarız. ve bunun için mücadele etmeye de devam edeceğiz. Bizleri disipline sevk etmiş olmaları bu mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin. Bu yargı mecralarının meselesi. Biz partiden ihraç edilmiş ya da ihraç edilmek istenen yol arkadaşları olarak 70'i aşkın insanın hak ve hukuk mücadelesini vermek adına bu uğurda bir araya geldik. Yasal süreçleri takip edeceğiz ve yargı sonucuna göre partimize geri döneceğimize inancımız tamdır. İhraçlara itirazlarımız başladı. Bilindiği üzere ortada bir mahkeme kararı var. Bizler de bu mahkeme kararına uyarak itirazlarımızı tedbir kararlarına yönelik itirazlarımızı, il başkanlığımıza belirttik. Buraya sunduk. Buradaki heyet Ankara'ya bizim itirazlarımızı iletecektir. Sonraki süreçlerde savunmalarımız alınmaksızın ihraç edilen arkadaşlarımız da bulunmakta aramızda. Bu tüzüğe de hukuka da, vicdana da, akla da uymamaktadır. Neyle suçlandığını bilmeyen insanlar var. Hangi tutum ve davranışın partililikle bağdaşmayan bir eylem olduğunu somut bir şekilde ortaya koymayan disiplin kararları yok hükmündedir. Dolayısıyla bizler ne ile suçlandığımızı bilerek bu kararları ona göre savunmamızı yapmak istiyoruz kararlara karşı. Savunmalarımızı da eğer uygun görürlerse sözlü olarak yapmak istiyoruz. Bu savunmaların yapıldığı anda tüm televizyonlardan canlı yayınlanmasını istiyoruz. Bizler de ne ile suçlandığımızı bilmek istiyoruz. Savunması alınmaksızın ihraç edilen arkadaşlarla alakalı da bu kararlara karşı hukuki süreçleri işletmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.