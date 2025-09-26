CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın 2 Eylül tarihli ara kararında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alıp yerlerine Gürsel Tekin ve heyetini kayyum olarak atamıştı. Bugün yapılan duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tedbiren görevden alınmasına yapılan itirazı mahkeme reddetti. Böylelikle Gürsel Tekin ve kayyum heyeti göreve devam edecek.

GÜRSEL TEKİN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi.

GÜRSEL TEKİN'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partiden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir.

"İHRAÇ ETTİKLERİ BİZ DEĞİL VİCDANLARIDIR"

Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.

Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.

"PARTİMİZİ NAMUSSUZLARDAN TEMİZLEMEK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal'in izinden giden milyonların partisidir.

Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde 'İrade fesatı haller' ve 'Suç kapsamlı eylemler' bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti.

Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verilmişti. CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirilmişti. Mahkeme, CHP'nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetmişti.