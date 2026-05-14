CHP'li Gökçen: Basın ve muhalefete hiç olmadığı kadar büyük baskı oluşturuldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, nisan ayı İfade Özgürlüğü Raporu'nu açıklayarak basın ve muhalefet üzerinde büyük bir baskı iklimi oluşturulduğunu, erişim engellemeleri ve sansürle toplumun gerçekleri duymasının engellendiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Toplumun gerçekleri duymasının iktidar değişimine yol açacağı bilindiği için basın ve muhalefet üzerinde hiç olmadığı kadar büyük bir baskı iklimi oluşturulmuştur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partisinin nisan ayına ilişkin hazırladığı İfade Özgürlüğü Raporu'nu açıklayan Gökçen, Anayasa'nın 28'inci maddesinde yer alan basın hürriyetinin ihlal edildiğini, tek adam rejiminde yetkililerin haber alma hürriyetini korumak yerine engellemeye yönelik tedbirler aldığını ileri sürdü. Hukuki süreçlerin iktidarın tercihlerine göre şekillendiğini söyleyen Gökçen, "Açık kaynaklardan araştırma yapan gazeteciler hakkında davalar açılırken, yalan söylediği ortaya çıkan yorumcular teşvik edilmektedir. Yargıyı etkilemeye yönelik algı faaliyetleri yürütenler bizzat Adalet Bakanlığı'nca desteklenmektedir. İktidarın işlediği suçlar ve ihmaller, erişim engellemeleriyle örtülmek istenmektedir. Sansürün geldiği seviye, erişim engellemesine yönelik haberlere de erişim engellemesi getirilmesiyle kendini göstermektedir. Toplumun gerçekleri duymasının iktidar değişimine yol açacağı bilindiği için basın ve muhalefet üzerinde hiç olmadığı kadar büyük bir baskı iklimi oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

RAPORDA 8 ANA BAŞLIK

Nisan ayı raporunda müdahalelerin 8 başlık altında incelendiğini belirten Gökçen, bu başlıkları şöyle sıraladı:

"Eleştirilerin ve gazetecilik faaliyetinin hakaret olarak değerlendirilmesi. Halkın haber alma hakkının önünde bir engel olarak erişim engellemeleri. Anayasal protesto hakkının hedef alınması. Dezenformasyon değil, 'hakikatle mücadele' kanunu. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun sansür aracı olarak kullanılması. Özgürlüklerinden yoksun gazeteciler. Sansür kurumu olarak RTÜK ve ifade özgürlüğüne yönelik diğer müdahaleler."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
