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CHP'den Genç Teğmenlere Destek: Disiplin Süreci Haksız

CHP'den Genç Teğmenlere Destek: Disiplin Süreci Haksız
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, genç teğmenlere yönelik disiplin sürecinin haksız ve siyasi amaçlı olduğunu belirtti. Bağcıoğlu, teğmenlerin orduya siyaset sokulmasından etkilenmemesi gerektiğini vurguladı ve disiplin sürecinin derhal sonlandırılmasını talep etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Genç teğmenlerimize yönelik disiplin sürecinin, haksız ve siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor, derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Bağcıoğlu, bir grup emekli askerle Anıtpark'ta yaptığı basın açıklamasında, Atatürk'ü ve laik, demokratik cumhuriyeti korumak için ant içen kahraman teğmenlere destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Orduya siyaset sokulmasının acı sonuçlarının Balkan Harbi ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında görüldüğünü dile getiren Bağcıoğlu, bunlardan ders alınıp TSK'ya siyaset sokulmaması gerektiğini belirtti.

Bağcıoğlu, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yıllardır uygulanan ve artık bir gelenek halini alan yemin seremonisini uygulayan teğmenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevkinin çok büyük bir haksızlık olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Genç teğmenlerin tören sonrası okudukları metin de 1995-2023 yılları arasında yemin metni olarak kullanılmış, 2023 yılında MSÜ rektörü tarafından sebepsiz yere yönergeden çıkarılmıştır. Yemin metni, resmi törenin bitişinin ve devlet protokolünün ayrılışının ardından okunmuştur. Metinde vatanseverlik ve milli değerlere bağlılık içeren ifadeler yer almaktadır."

Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ortak değeri olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, "Türk milleti, teğmenlerin bu şekilde muamele görmesinden razı değil. Genç teğmenlerimize yönelik disiplin sürecinin, haksız ve siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor, derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Bağcıoğlu, teğmenlerin sevk edildiği YDK'den adil bir karar vermesi talebinde bulundu.

Yankı Bağcıoğlu ve beraberindekiler, açıklamanın ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Politika
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