CHP'den Feti Yıldız'a yanıt: Fezlekeler siyasetimizi belirlemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili açıklamasına ilişkin "Bizim siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi, belirlemeyecek. Düzenleyebildikleri kadar fezleke düzenlesinler. Hiçbir CHP'li başta genel başkan olmak üzere fezlekelerden korkmuyoruz, halkın mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye talibiz, devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, TBMM'de kaydını yaptırdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tezcan, Aydın'da milletvekili sayısını artırdıklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklamasıyla ilgili soru üzerine Tezcan, şunları söyledi:

"FETİ YILDIZ, CUMHUR İTTİFAKI'NIN TÜRKİYE'Yİ GELECEK DÖNEMDE HANGİ HUKUK DIŞI GİRDABIN İÇİNE SOKACAĞININ İŞARETİNİ VERMİŞ"

"Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'yi gelecek dönemde hangi hukuk dışı girdabın içine sokacağının işaretini vermiş. Sayın Erdoğan'ın o gece yaptığı balkon konuşmasında ve Kısıklı'da yaptığı konuşmada milletin taktirinin ve beklentisinin dışında toplumu birleştiren bir yeni dönem yerine yine çatışma ve kavgalardan şekillenen bir yeni dönem arayışı içinde olduğunu gösterdi. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı sitesine yaptığı konuşmanın İngilizce metnini koyarken, dönüp o metni sansürleyerek koymak zorunda kaldılar yurtdışında bu çok yakışıksız kaçar diye.

"DÜZENLEYEBİLDİKLERİ KADAR FEZLEKE DÜZENLESİNLER"

Feti Yıldız'ın tutumu da önümüzdeki dönemde hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlükler konusunda çok ciddi mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Keşke talihsiz bir söz diyebilsek, umarım talihsiz bir sözdür. Bizim Genel Başkanımızın yargı ve hukuk önünde hesap vermekten çekineceği ve kaçınacağı bir durum yoktur. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen bu anlayış yeni fezlekeler düzenleyecektir. Ancak gelen bütün milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye'nin suhulete, düze çıkması, aydınlığa çıkması sürecinde fezlekeden korkarak siyaset yapmayacağını biliyoruz. Bizim siyasetimizin ibresini fezlekeler belirlemedi, belirlemeyecek. Düzenleyebildikleri kadar fezleke düzenlesinler. Hiçbir CHP'li başta genel başkan olmak üzere fezlekelerden korkmuyoruz, halkın mücadelesini kararlı bir şekilde yürütmeye talibiz, devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu ismi üzerinden yapılan değişim tartışmalarının anımsatılması üzerine Tezcan, şöyle konuştu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP tarihinde en güçlü ve en önemli değişimi yapan liderlerin başında geliyor. CHP'nin toplumun önemli bir kesimiyle buluşmasını ve helalleşmesini sağlamış, ulaşamadığımız kesimlere CHP'nin ulaşabilmesini sağlamış, en büyük değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiş bir liderdir. O değişim ve dönüşümün ürünleridir 2019 yerel seçimlerinde 25 yıl sonra Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerini almamız, Adana, Mersin, Antalya gibi 11 büyükşehir belediyesi seçimlerini büyük bir güçle kazanmamız, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim ve dönüşüm gücünün bir ürünüdür."

"ONA RAĞMEN DEĞİL ONUN ÖNDERLİĞİNDE OLACAKTIR"

Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun tüm muhalefeti bir araya getirme başarısını da gösterdiğini ifade ederek, "Muhalefeti tek bir merkezde toplayabilme yeteneği Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik yeteneğinin bir ürünüdür. Dönüşüm ve değişim arıyorsak CHP'de en büyük dönüşüm ve değişim bu şekilde gerçekleşmiştir. Bundan sonra da partide dönüşüm ve değişim gerçekleşecekse bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte ve onun önderliğinde olacaktır" diye vurguladı.