CHP'den Barzani'nin kanalında 'özerklik' çıkışı yapan danışman hakkında açıklama: Partimizi bağlamaz

Barzani'nin kanalına Kürtçe röportaj veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, "CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir" demişti. Söz konusu açıklama kısa sürede tepki çekerken CHP Sözcüsü Faik Öztrak'dan yanıt geldi. Öztrak, "Benim ve grup başkan vekillerimiz dışında her beyan, ancak şahsi görüşleri yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi'nin 'özerklik' hakkında açıklamalarda bulunduğu röportaja ilişkin konuştu.

"PARTİMİZİ HİÇBİR ŞEKİLDE BAĞLAMAZ"

Öztrak konuyla ilgili "Sayın Genel Başkan'ımızın, Parti Sözcüsü olarak benim ve grup başkan vekillerimiz dışında her beyan, ancak şahsi görüşleri yansıtır. Partimizi hiçbir şekilde bağlamaz. Bu konunun partimizde gündemde olmadığını anladığım kadarıyla ilgili danışman ifade etmiş" dedi.

NUŞİREVAN ELÇİ NE DEMİŞTİ?

Barzani'nin kanalında "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor?" sorusuna yanıt veren Elçi, "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli. Bunun yanı sıra Kürtçe anadilde eğitim konusunda adımların atılması gerekir. Türkiye zaten bugün bunları gerçekleştirebilecek durumda. Belki eskiden kadroları yoktu, imkanları yok, ekonomik gerekçeler vesaire ileri sürebilirler ancak Türkiye bugün bu imkanlara sahip." ifadelerini kullandı.

BAYRAKLARI KALDIRDILAR

Öte yandan söz konusu röportajda, arka planda yer alan Türk bayraklarının kaldırılması da sosyal medyada gündem olmuştu. Kullanıcılar o görüntüye yorum yağdırmıştı.

İşte o fotoğraf