Haberler

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in atanmasına CHP'den ilk yorum geldi. Grup Başkanvekili Murat Emir "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma" ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atandı.
  • CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
  • Murat Emir, 'Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

CHP'DEN İLK YORUM GELDİ

Kabine'deki bu değişiklik geniş yankı uyandırırken CHP'den de atama kararına ilişkin ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi.

"YOK ÖYLE YAĞMA"

Emir, paylaşımında, "Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!" ifadesini kullandı.

CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Politika
Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

Ülke şokta! Lise kana bulandı, çok sayıda ölü var
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası

Otobüs şoförüyle ilgili kan donduran iddiada Sedat Peker detayı
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız

Trump, Orta Doğu'yu ateşe atacak kararı vermek üzere
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha