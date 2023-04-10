CHP'den aday gösterilmesi tartışmalara neden olan Sadullah Ergin'den ilk açıklama
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14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim eden CHP, listede sürpriz bir isme de yer verdi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterildi. Adaylığı ile CHP içinde çeşitli tartışmalara neden olan Ergin sessizliğini bozarak "Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 26 siyasi parti milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
SADULLAH ERGİN TEPKİLER SONRASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU
CHP'nin YSK'ya teslim ettiği listede ise sürpriz bir isme yer verildi. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi parti içinde çeşitli tartışmalara neden olurken, yaşanan gelişme sonrası Ergin sessizliğini bozdu.
"BU DEVA'NIN TASARRUFU, CHP'YE YÜKLENİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"
DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olan Ergin, gazeteci Murat Çelik'e yaptığı açıklamada "Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde DEVA'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu DEVA'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.