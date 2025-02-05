CHP'den 6 Şubat Tarihi İçin Resmi Tatil Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Anma programları, dayanışma ve halkın psikolojik sürecine destek için 6 Şubat tarihinin idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Şahbaz, partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, deprem bölgesinde yaşam ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kalıcı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği şehirlerin büyük acılar yaşadığını belirten Şahbaz, "Anma programları, dayanışma ve halkın psikolojik sürecine destek için 6 Şubat tarihinin idari ya da resmi tatil ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada çok büyük bir deprem yaşandı, kentlerimiz yıkıldı, on binlerce insanımız hayatını kaybetti ve bölgede yaşayan milyonlarca insanımız da bu acıların, kayıpların travmasını, acısını hala yüreğinde taşıyor. Bir dayanışma ve anma, farkındalığın sürdürülmesi anlamında 6 Şubat'ın resmi tatil ilan edilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinde şehirlerin yeniden planlanması gerektiğini anlatan Şahbaz, şöyle devam etti:

"Afet durumlarında sağlık hizmetlerinin nasıl sunulacağı, uzman, gönüllülerin ve personelin nasıl görevlendirileceği, ek ödemeler, çalışma saatleri gibi konuların net tanımlandığı özel bir 'Afet Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine ihtiyaç vardır. Deprem bölgelerinde çalışan tüm sağlık personeline ilave tazminat veya pozitif ayrıcalık uygulanmalıdır. Kalıcı ve yeterli yatak kapasitesine sahip hastanelerin, özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık merkezlerinin inşasına hız verilmelidir. Depremde oluşan engellilik ve ağır travmalar için multidisipliner rehabilitasyon hastaneleri kurulmalıdır. Fizyoterapist, psikiyatrist, psikolog gibi uzmanlar da görev alarak bir an önce sistem oluşturulmalıdır. Başta Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş olmak üzere kritik illerde çocuk sağlığına özel destek paketleri hizmete sokulmalıdır."

Sağlık çalışanlarının bölgeyi tercih etmesi için ücretsiz konut ya da lojman sağlanmasının önemli olduğunu belirten Şahbaz, şunları kaydetti:

"Konteynerde kalan halka kalıcı konut tesliminin hızlandırılması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Kalıcı konutlar, yaşam alanları planlanırken sağlık ve sosyal donatıların yapılması yaşamsal önemdedir. Hasar tespiti, enkaz kaldırma, asbest denetimi gibi konularda bağımsız uzmanlardan oluşan komisyonlar kurulmalı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilmelidir."