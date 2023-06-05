CHP'de yeni MYK'nın şifreleri! Satır arasında Kılıçdaroğlu'nun "Gitmiyorum" mesajı var

CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlandı. Faik Öztrak parti sözcüsü görevini sürdürürken, genel sekreter görevine Neslihan Hancıoğlu seçildi. Belirlenen yeni A takımının Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşması dikkat çekti. Bu da kulislerde "Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacak" şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra düzenlenen ilk MYK toplantısında tüm üyeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.

BİRÇOK İSİM ÇİZİK YEDİ

İstifaları kabul edilen MYK üyelerinden Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Yüksel Taşkın yeni MYK'da görev almadı. MYK üyesi sayısı 17'den 14'e düştü. Parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu genel başkan yardımcılığı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendine bağladı.

YENİ MYK'NIN TAM LİSTESİ ŞÖYLE;

Ahmet Akın: Yerel yönetimler

Aylin Yaman: Sosyal politikalar

Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve halkla ilişkiler

Bülent Kuşoğlu: İdari ve mali işler

Devrim Barış Çelik: Bilgi ve iletişim teknolojileri

Eren Erdem: Sosyal medya yönetimi

Faik Öztrak: Ekonomi politikaları-parti sözcüsü

politikaları-parti sözcüsü Hasan Efe Uyar: İşçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları

Lale Karabıyık: İşveren örgütleri

Neslihan Hancıoğlu: Genel sekreter

Semra Dinçer: Doğa hakları

Tahsin Tarhan: Yurt dışı örgütlenme

Yunus Emre: Bilim-yönetim ve kültür platformu

Zeynel Emre: Hukuk ve seçim işleri

KILIÇDAROĞLU "GİTMİYORUM" MESAJI MI VERDİ?

Yeni MYK listesinde önemli isimlere görev verilmemesi ve listenin Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluşturulması kulislerde "Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacak" şeklinde yorumlandı. Öyle ki adı CHP Genel Başkanlığı için geçen Oğuz Kaan Salıcı da yeni MYK'da yer almadı.

İMAMOĞLU'NUN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Öte yandan seçimlerin hemen ardından "Değişim" çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmenin de detayları netleşti. İmamoğlu'nun görüşmede "Partimizin değişime ihtiyacı var. Ben bu değişime önderlik yapabilirim. Yerel seçimlerden önce kongreye gidilmeli" teklifinde bulunduğu ancak bu önerinin "Büyük kurultayı yerel seçimlerden sonra yapalım" denilerek Kılıçdaroğlu tarafından reddedildiği konuşuluyor.