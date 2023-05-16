CHP'de tepkilerin odağındaki Tuncay Özkan meydan okudu: Biz kazanacağız

Seçim akşamı ANKA Haber Ajansı'nın manipülasyon yapmasını sağladığı, ıslak imzalı tutanakları AK Parti'ye verdiği, belediye başkanları ile gerilim yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan sessizliğini bozdu.

CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özkan, "Biz asla kaybetmedik ve kazanacağız. Kaybeden halktan güven oyu alamayan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'dir. Parlementoda kazandıkları küçük avantajı biz milletimizle konuşarak yüzde elliyi geçerek başaracağız. Birinci turda niye seçilemediniz sorusu varsa birinci turda onlar seçilemedi. Bizim seçmenimiz koşa koşa sandıktaki görevine de gidecek. Aynı ruhu taşıyoruz. Biz mutlaka kazanacağız, haklıyız. Biz kimseye yalan söylemedik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 10 günde Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak montajlı videolar hazırladığını belirten Özkan, "CHP teröre teröristliğe karşıtlığını gösteren bir parti. Cumhurbaşkanı mitinginde halka iftirayı izleyince bununla mücadele etmek kaçınılmaz oldu. Biz bunu temizleyeceğiz. Hırsımız ve isteğimiz daha da büyüdü. Biz parlamentoda Hizbullah'a karşı mücadele edeceğiz. Türk milliyetçileri Hizbullah'ın Meclis'te olduğunu unutmasınlar.Ülkenin ekonomisi çöktü. Ülkeyi yönetenler enkaz altında bırakmış. Toplumun büyük kesimi güvenlik kaygısını ekonomik sorunların önüne koymuş. Bundan sonraki kampanyada tabii ekonomik sorunları da ele alacağız ama bu kaygıları da gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN ALINACAK MI?

CHP'li Özkan'ın görevden alınacağı da iddialar arasında yer alıyor. Çalışmalarına devam ettiğini belirten Özkan, "Benimle yürütülen kampanya var. Dört aydır yılda iki kez Fethullahçılar bunu gündeme getirir. Amerika hesaplarından kaçak emniyet müdürü kampanya yürütüyor. Bizim buradaki çalışmamızda bir sıkıntı yok. Görevimin başımdayım.95 milyar lira diyorlar. Fethullahçıların iftiraları ahlaksızca namussuzca. Ben gazeteciyim, mülksüz yaşamayı kendine düstur edinmiş biriyim. 95 milyar kimse vermiş durumda değil. İnşallah verirler CHP'nin varlığına katarız" şeklinde konuştu.