CHP'de "saf" polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın 22 Kasım'da görülecek duruşmasına katılacağını duyurdu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SAFLARI SIKILAŞTIRIN" PAYLAŞIMI

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek dava için paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Safları sıklaştırın" ifadelerini kullandı. Eski CHP liderinin bu paylaşımı sonrası partideki krizi körükleyecek bir gelişme yaşandı.

İMAMOĞLU'NDAN GÖNDERME GİBİ PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 33 dakika sonra yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'na gönderme gibi ifadeler kullandı. İmamoğlu video paylaşımına "Bizim safımız belli" notunu düştü.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İmamoğlu ile adı öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Dava duruşmasına katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Sn. Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." ifadelerini kullandı.