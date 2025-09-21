CHP'de olağanüstü kurultay günü! Özel'den Kılıçdaroğlu'na telefon

CHP, Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'a yönelik iptal davasından "mutlak butlan" ya da "kayyum heyeti" kararı çıkma olasılığına karşı parti yönetiminin aldığı kararla 6 Nisan'da 21. olağanüstü kurultayını yapmıştı. Ancak 6 Nisan kurultayı da yargıya taşınmıştı. Ardından 38. İstanbul İl Olağan Kongresi'nin iptaline ilişkin davada mahkeme verdiği ara karar ile tedbiren il yönetimini ve İstanbul kurultay delegelerini geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı.

İstanbul il yönetimine kayyum heyeti atanırken, 15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davasından benzer olumsuz bir karar çıkma olasılığına karşı bu kez CHP delegeleri devreye girmişti. 600'ü aşkın delegenin imzasıyla CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın 21 Eylül'de yapılmasına karar verilmişti.

KURULTAY BUGÜN SAAT 10.00'DA TOPLANACAK

Bu süreçle gelinen noktada 22. Olağanüstü Kurultay bugün saat 10.00'da Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanacak. Özel'in açış konuşmasının ardından önce Genel Başkan, PM ve YDK hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapılacak. Sonrasında ise Genel Başkanlık, 60 üyeden oluşan PM ve 15 üyeden oluşan YDK için seçimlere geçilecek. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçiminde de Özel'in listesinin rekor oyla desteklenmesi öngörülüyor. Yeni bir hukuki tartışmaya meydan vermemek için bugünkü kurultayda, mahkeme kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesinin yanı sıra, Özel dahil mevcut PM üyeleri ile YDK üyeleri oy kullanmayacak.

GÜVEN OYLAMALARI YAPILACAK

Seçimler öncesi ayrıca Genel Başkan, PM ve YDK hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapılacak. CHP'nin, "Mutlak butlan" ve "kayyum heyeti" riskine karşı bu yıl içinde ikinci kez gittiği bugünkü kurultayıyla hem partiye yönelik "bölündü, bölünecek" iddialarına güçlü bir yanıt vereceği, hem de Özel ve ekibine yönelik güvenin altının çizeceği ifade ediliyor. CHP'li kurmaylar bu kurultay ile 24 Ekim'e ertelenen kurultay iptal davasının da konusuz kalacağını savunuyor.

Özel'in mevcut PM'de bir iki kişilik sınırlı bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre PM üyesi Ahmet Hakan Uyanık'a bu kez listede yer verilmesi düşünülmüyor. Uyanık'ın PM toplantılarına katılmama yönünde bir tavır geliştirdiğini belirten kaynaklar, onun yerine genç bir ismin listeye alınabileceğini belirttiler. İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Baki Aydöner'in ise Özel'in PM listesinde olacağı ifade ediliyor. Özel'in PM'de asıl kapsamlı değişikliği 8-9 Kasım ya da 15-16 Kasım gibi olması planlanan olağan kurultayda yapacağı ifade ediliyor. Özel'in mevcut YDK'da ise herhangi bir değişiklik yapmayacağı kaydediliyor. CHP'de seçimler genelde çarşaf liste üzerinden yapılıyor. Ancak bu kez kurultayın hızlıca tamamlanabilmesi için eğilimin blok liste yönteminin uygulanması yönünde olması bekleniyor.

ESKİ GENEL BAŞKANLARA DAVET

CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Özel, önceki genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı telefon ile arayarak bugünkü kurultaya davet etti.

9 MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde CHP'li 9 belediye meclis üyesi, ilçe kongresi sürecinde genel merkez ve belediye yönetiminin müdahil olduğunu öne sürerek partilerinden istifa etti. İstifaların ardından Karabağlar Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

ANITKABİR ZİYARETİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki heyet, 22. Olağanüstü Kurultay öncesi dün Anıtkabir'i ziyaret etti.