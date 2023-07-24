CHP Parti Meclisi'nde oylama sona erdi! Bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmaları kesinleşti

CHP'de görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını görüşmek için Parti Meclisi toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedildi.

CHP Parti Meclisi, görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantı Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilirken, görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedildi.

CHP PARTİ MECLİSİ TOPLANDI

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da bir konuşma yaptı.

GÖREVDEN ALINAN BAŞKANLARIN İTİRAZI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda CHP MYK kararıyla görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazları ele alındı. Toplantı gece geç saatlere kadar sürerken, değişim isteyen kesim, yeterli çoğunluğu elde edemedi.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Görevden alınan başkanların göreve iade için yaptıkları itiraz reddedildi. Bu şekilde görevden almalar kesinleşti. 60 üyeli PM'de üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması durumunda başkanlar görevlerine geri dönebilecekti.

Toplantıda başkanlara çıkan ret-kabul oyları şu şekilde:

Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 ret - 26 kabul

Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 ret 30 kabul

Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 ret 28 kabul

Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 ret 31 kabul 2 çekimser oy aldı.

Oyların çoğunluğu ret çıkarken birbirine yakınlıkları da dikkat çekti.