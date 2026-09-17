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CHP, Bolu'da kamp yapacak

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- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 25-27 Eylül tarihlerinde Abant'ta düzenlenecek kampta, milletvekillerinin Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve iletişim süreçleriyle parti politikaları masaya yatırılacak

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 25-27 Eylül'de Bolu Abant'ta kamp yapacak.

AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, TBMM Grubu yeni yasama dönemi öncesinde üç gün sürecek kampa girecek.

Abant'ta 25-27 Eylül'de yapılacak kampta, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında CHP'nin TBMM'de yürüteceği siyasi, parlamenter ve iletişim stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak.

Türkiye'nin temel sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirileceği kampta, yeni yasama döneminde atılacak somut adımlar belirlenecek.

Milletvekillerinin seçim bölgelerinde gerçekleştireceği saha çalışmaları ve vatandaşlarla kuracağı iletişimin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin de yapılacağı kampta, seçim bölgelerinden TBMM'ye taşınan sorunların daha etkin biçimde takip edilmesi ve vatandaşların taleplerinin siyasi gündeme yansıtılması için yeni çalışma yöntemleri ele alınacak.

Kamp süresince, Genel Merkez ile TBMM Grubu arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışma başlıkları ile parti politikalarının Meclis, örgüt ve saha çalışmalarında eşgüdüm içerisinde yürütülmesi masaya yatırılacak.

"Ekonomi ana gündem maddelerinden olacak"

Kamp programında, milletvekillerinin aktif katılımını sağlayan, karşılıklı görüş alışverişine ve ortak akla dayanan bir çalışma yöntemi benimsenecek. Milletvekilleri, seçim bölgelerinde vatandaşlardan kendilerine iletilen talep, şikayet ve önerileri doğrudan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na aktararak, sahadaki sorunların ilk elden değerlendirilmesini sağlayacak.

Ekonominin de ana gündem maddelerinden biri olacağı kampta, emeklilerin, asgari ücretlilerin, işsizlerin, kiracıların, çiftçilerin, esnafın ve gençlerin sorunları ele alınacak. Vergi adaleti, yaşam maliyeti ve konut edinme başta olmak üzere, ekonomik sorunlara yönelik CHP'nin çözüm önerileri kapsamlı olarak paylaşılacak.

Kampla, milletvekillerinin Meclis çalışmaları, seçim bölgelerindeki saha faaliyetleri ve iletişim süreçleri ile parti politikalarının geliştirilmesinde ortak bir çalışma anlayışı oluşturulması, yeni yasama dönemine ilişkin somut, uygulanabilir ve sonuç odaklı bir yol haritasının belirlenmesi hedefleniyor.

Kampın son gününde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, katılımcılara hitap edecek.

Kaynak: AA
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