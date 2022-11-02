CHP başörtüsü teklifine kapıyı kapattı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, " Ak Parti'nin 'çalışmaları birlikte olgunlaştıralım' önerisinin içinde olmayacağımızı ifade ettik. AK Parti'nin gerçekleştirmek istediği anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı söyledik" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet, MHP'den sonra CHP'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Adalet Bakanı Bozdağ ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği konusunda bilgi aktarımı yaptıklarını ifade ederek, "Kendilerinden bu hazırlık sürecini katkı sunmalarını istedik. Geçmişte Türkiye, idari uygulamalarla yaşamaması gerektiği süreçler yaşadı" ifadelerini kullandı.

Engin Altay ise, "Bu konu, Sayın Genel Başkanımızın 'kadına özgürlük, kamuda özgürlük' noktasında verdiği kanun teklifi sonrası gelişen bir konudur. Biz prensip olarak bu konunun mesele olmaktan çıktığını söyleyegeldik. CHP bakımından Anadolu'da karşılaştığımız eleştirilere karşı bu konuda dürüstlüğümüzü ortaya koymak için Genel Başkanımız teklifini bizlerin de imzasıyla verdi. Temel hakların referandum konusu halinde olmaması gerektiğini söyledik. Birden çok maddeli bir anayasa değişikliğinin seçime 7 ay kalmışken yapılması doğru olmadığını düşünüyoruz. Yeni anayasanın yeni parlamentonun işi olduğunu düşünüyoruz. AK Parti'nin 'çalışmaları birlikte olgunlaştıralım' önerisinin içinde olmayacağımızı ifade ettik. AK Parti'nin gerçekleştirmek istediği anayasa değişikliği çalışmasının içinde olmayacağımızı söyledik" dedi. - ANKARA