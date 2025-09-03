Haberler

CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de, İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden alınması sonrasında mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin'in ardından eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın da ihracı talep edildi. Yarkadaş, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'de 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden alınmasıyla başlayan kriz devam ediyor. Son olarak, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin'in ardından eski Milletvekili Barış Yarkadaş da ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP İSTANBUL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasına kilitlenildiği bir dönemde, partinin İstanbul kanadında kritik bir gelişme yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptal davasında ilk duruşma 3 Ekim'de görülecek.

CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararıyla birlikte, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına hükmedildi. Göreve getirilen heyetin başında eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin bulunurken; Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da kayyum listesinde yer aldı. Bu gelişme, CHP içerisinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

ÖZGÜR ÖZEL: GÜRSEL TEKİN'İ PARTİDEN İHRAÇ ETTİK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan gelişmeler üzerine Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantının ardından yaptığı açıklamada Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Özel, "Bu isim Gürsel Tekin olur, başkası olur fark etmez. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettik ve ihraç kararı aldık." ifadelerini kullandı.

CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

GÜRSEL TEKİN RESTİ ÇEKTİ: KABUL ETMİYORUM

İhraç kararına karşı sessiz kalmayan Gürsel Tekin, Özgür Özel'in açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Tekin, "Ben bu kararı tanımıyorum. AK Parti yargısından şikâyet ediyorsunuz ama siz daha da vahim bir tablo sergiliyorsunuz. Ne bir savunma aldınız ne de ifademi istediniz. Bu şekilde beni ihraç edemezsiniz." diyerek tepki gösterdi.

GÜRSEL TEKİN SAVUNMAYA ÇAĞRILDI

Gürsel Tekin'in tepkisinin ardından CHP yönetimi, Tekin'i resmi olarak savunma yapmaya davet etti. Parti tüzüğüne göre Tekin'in 15 gün içerisinde savunmasını sunmak üzere başvuruda bulunması gerekiyor.

CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

GÜRSEL TEKİN: YARIN ÖZGÜR ÖZEL'İ ARAYIP RANDEVU İSTEYECEĞİM

Savunma çağrısına dair ilk açıklamasını yapan Gürsel Tekin, önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le doğrudan görüşmeyi planladığını belirtti. Tekin, "Yarın Özgür Özel'i arayıp randevu talep edeceğim." dedi. Tekin'in ayrıca yarın önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da randevu isteyeceği öğrenildi.

BİR İHRAÇ TALEBİ DE YARKADAŞ'A

Öte yandan, Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de eski Milletvekili Barış Yarkadaş için geldi. Yarkadaş, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, kararın gerekçesiyle ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

CHP'de Gürsel Tekin'in ardından bir ihraç talebi de Barış Yarkadaş'a

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
Putin: Zelenski ile Moskova'da görüşmeye hazırım, tünelin ucunda ışık var

3 yıldır süren savaşı bitirecek mesaj: Görüşmeye hazırım
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBirekeni Birekeni:

Kırk yıllık CHP liler hain ilan edildi , menfaatleri gereği dün CHP olanlar asıl CHP li oldu.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Ben CHP'li DEĞİLİM...... ama AKP'nin aslında "İSRAİL HOLDİNG" olduğunu biliyorum... ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "AKP AJANI" olduğuna % 500 eminim...... CHP'den ilk ihraç edilmesi gereken kişi 18 seçim kaybetmiş AKP AJANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'dur......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

Barış Yarkadaş gibi yandoşları chp milletvekili yaparsa hiç bir cacık olmaz sizden kılıçdaroğlu gitti 50 milletvekili verdiği çoğu akp ye gitti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunlar kıılıçtaroğlu gibi chp ye yapılan saldırılara ses çıkarmayan sessizce kenarda oturup seyreden fırsatçılar fazla bir şey demeye gerk yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem ertaş:

Millet devlet derdi yok sadece koltuk dertleri var ahlak yok edep yok biz söyledik zamanında bunlar kişilik karakter omurga böyle şeyler aramayın ve bunca senedir insanları söndürdüler işte neden 40 yıldır iktidar olmadıklarının belgesi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İsrail'e verdiği destekle bilinen Enrico Macias'ın İstanbul'daki konseri iptal edildi

İstanbul'da İsrail destekçisi dünyaca ünlü şarkıcının konseri iptal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.