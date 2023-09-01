CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz Açlık Grevine Başladı

DİYARBAKIR'da CHP Bağlar İlçe Başkanı Recep Yavuz, 27 Ağustos'ta yapılması planlanan kongre seçiminin, il başkanlığının itirazıyla iptal edilmesi nedeniyle açlık grevi başlattı. Yavuz, ' Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatları olarak 3 günlük açlık grevine gireceğimizi beyan ederim dedi.

CHP Bağlar İlçe Başkanlığı, 27 Ağustos'ta kongre seçimi yapma kararı alarak, gerekli belgelerle Bağlar İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Partinin İl Başkanı Abdullah Atik, mahalle delegelerinin usulüne uygun belirlenmediği ve tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle, kongrenin iptal edilmesini istediği dilekçeyi İlçe Seçim Kurulu'na gönderdi. İlçe Seçim Kurulu'nca alınan kararla, İlçe Başkanlığı'nın kongre seçimi iptal edildi. İptal edilme gerekçesinin gerçeği yansıtmadığını belirten Recep Yavuz, ilçe binasında 3 günlük açlık grevine başladı.

'İL BAŞKANININ ISLAK İMZASI VAR'

Recep Yavuz, mahalle delegeleri ile ilgili birleştirme tutanağında İl Başkanı Abdullah Atik'in de imzası olduğunu ifade ederek, 'Kongremizin iptaline sebep olarak mahalle delegelerimizin yazımında bir usulsüzlük yapıldığına dair itirazda bulunuldu. Kongremiz İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. İlçe kongremizin iptal edilmesi için sunmuş oldukları bahanelerin geçersiz olduğunu ve yersiz olduğunu beyan etmek istiyorum. Bakın, yapmış olduğumuz mahalle delegelerinin seçiminde mahalle birleştirme tutanaklarının altında ilçe yönetim kurulu üyelerimizin ıslak imzası ve buna tasdik olarak da, il başkanımız Abdullah Atik'in ıslak imzası ve kaşesi bulunmaktadır diye konuştu.

Yavuz, 'Kongremizin iptal edilmesine asıl sebep olarak il başkanımız Abdullah Atik'in antidemokratik bir şekilde 53 il delegemizin 50'sini kendi eş dost ve akrabalarını yazma gayretleri içerisinde bulunmasından dolayıdır. Bizler de bunu kabullenmedik. Çünkü demokrasiye ve ilkelerimize aykırı bir eylemdir. Bundan dolayı kongremiz iptal edildi. Gerek Diyarbakır İl Başkanlığımıza gerekse de genel merkez nezdinde yapmış olduğumuz tüm başvuruların cevapsız kalmasından ötürü bizler de bu eylem kararını almış bulunmaktayız. Bizler bu antidemokratik kararlara karşı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evlatları olarak 3 günlük açlık grevine gireceğimizi bu süreçte tüm tıbbi müdahaleleri reddedeceğimizi buradan beyan ediyorum şeklinde konuştu.

'TEPKİLER ARTINCA, KONGREYİ ERTELEMEK İSTEDİK'

İl Başkanı Abdullah Atik ise, İlçe Başkanı Recep Yavuz'un hazırladığı listeye imza attığını, ancak gelen tepkiler üzerine kongrenin ertelenmesi ve durumun düzenlenmesi için müdahale ettiğini belirterek, 'Mahallelerde sandık kurulmamış, usulsüzlük yapılmış. Mahalle temsilcileri durumu bize iletti, şikayet etti. Biz de bu durumu düzeltmek için kongreyi erteledik. Getirip imzaladığım delege belgesinin ardından şikayetler, tepkiler artmaya başladı. İlçe Başkanı bana iftira atmaktadır. Tabii ki delege belirleme sürecinde herkes kendi fikrini söyler. Partide emeği olan insanı alması için, ben de böyle bir telkinde bulundum. İddiaları asılsızdır, gerçeklik payı yoktur dedi.