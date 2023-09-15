CHP Adıyaman İl Başkanlığına Deniz Çakmak yeniden aday

CHP Adıyaman İl Başkanlığı görevini bir önceki dönemde yürüten Deniz Çakmak, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Çakmak, il kongresinde heyecanı ve umudu yeşertmek amacıyla aday olduğunu belirtti.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı görevini bir önceki dönemde yürüten Deniz Çakmak yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığının 30 Eylül tarihinde yapılacak olan il kongresine ilk aday ismini açıkladı. CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Deniz Çakmak, yaptığı basın açıklamasıyla adaylığını açıkladı.

Deniz Çakmak açıklamasında, "Geçtiğimiz haftalarda ilçe kongrelerimizi tamamladık. Bu vesile ile yeni seçilen ve görev tazeleyen ilçe başkanlarına başarılar diliyorum. Değerli yol arkadaşlarım Cumhuriyeti kuran aklın kurduğu, 100 yıllık bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisinde geçmiş dönem il başkanı olmanın sorumluluğu ve ağırlığını bilerek kırgınlık yok, yılgınlık yok, yorgunluk yok diyerek yola yeniden yola çıkıyoruz.

İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'mizin 30 Eylül 2023 tarihli Adıyaman İl kongremizde, heyecanı, coşkuyu, umudu yeşertmek adına il başkan adayı olmak için yola çıkma kararı almış bulunmaktayım. Amacımız il başkanlığımızın liderliğinde ilçelerimize, mahallelerimize dokunup heyecanı yeniden yeşertmek. Kendisini ötelenmiş, incinmiş hisseden, üzgün, kırgın insanımızı yeniden kazanmak. Herhangi bir bahanenin ardına sığınmadan sadece 6 ay sonra yapılacak yerel seçimlere inanç ve coşkuyla hazırlanmak, yeni bir başarı hikayesi yazmak için adayım.

Türkiye'yi bu zor durumdan çıkartacak Cumhuriyet Halk Partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ayağa kaldıracak olan örgütsel irade ve tabanın birlikteliğidir. Hep birlikte ayağa kalkacağız ve hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Ben, tarihimizin bize yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Adıyaman İl Başkanlığına adayım. Her türlü zorluğun altında örgütsel irademizle kalkacağımıza olan inancımla sizlerin desteğini istiyorum" dedi. - ADIYAMAN