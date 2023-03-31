CHP, adaylıktan çekilmesi için bakanlık mı teklif etti? Muharrem İnce'nin yardımcısı yanıtladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için CHP ile bakanlık ve milletvekili pazarlığı yapıldığı iddiası büyük ses getirmişti. Basında yer alan iddiaya yanıt veren Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu, CHP'nin kendilerinden adaylıktan çekilmeleri yönünde bir talepte bulunmadığını, bakanlık ya da milletvekilliği teklif edilmediğini belirtti. Dudu, İnce'nin aday olduğunu ve seçim sürecini aynı şekilde devam ettireceklerini kaydetti.

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün muhalefetin "Adaylıktan çekil" çağrılarında bulunduğu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşme gündeminin "İnce'nin adaylıktan çekilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi olması" bekleniyordu.

TOPLANTIDA "ADAYLIKTAN ÇEKİLME" KONUSU GÜNDEME GELMEDİ

Ancak iki lider de konuyu gündeme getirmedi. CHP kanadından da "İnce'nin adaylıktan çekilmesi ya da Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi yönünde bir istek gelmediği, olası işbirliğinin de gündem olmadığı" belirtildi.

İNCE'NİN YARDIMCISI İDDİALARI REDDETTİ

Adaylıktan yasal olarak çekilmemenin son gününde "İnce'nin kurmaylarıyla bir araya geldiği ve çekilmeye hazırlandığı, bu kapsamda da CHP'liler ile arka kapı diplomasisi yürütüldüğü" iddia edildi. Ancak MP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu, tüm bu iddiaları reddetti.

"CHP, BAKANLIK YA DA VEKİLLİK TEKLİF ETMEDİ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Dudu, CHP'nin kendilerinden çekilmelerine yönelik bir şey istemediğini; bir bakanlık ya da milletvekilliği teklif etmediğini belirtti. Dudu, İnce'nin aday olduğunu ve seçim sürecini aynı şekilde devam ettireceklerini kaydetti.