CHP adayı açıklama kararını erteledi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekti

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanarak Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldı ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de tutuklama kararı verildi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Sonrasında CHP Gençlik Kolları Cem Aydın'ın gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından CHP harekete geçerek yol haritasını belirledi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU BEKLEMEDE

İstanbul'da arka arkaya yapılan toplantılarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken, 'bekleme' kararı alındığı öne sürüldü. CHP kurmaylarının yaptığı toplantıda adayın şimdiden açıklanmasının yıpranmasına yol açabileceği düşüncesiyle bu fikrin masada bırakıldığı iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ'I KÜSTÜRMEYECEK ADIM

Toplantılarda "En büyük desteği alan ismi aday göstermek" yönündeki fikrin, bir diğer cumhurbaşkanı adayı olarak anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da küstürmemek açısından önemli olduğu görüşüne varıldığı da gelen bilgiler arasında.