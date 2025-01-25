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CHP adayı açıklama kararını erteledi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekti

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Her fırsatta erken seçim çağrısında bulunan CHP, belediyelere yönelik operasyonların ve soruşturmaların ardından cumhurbaşkanı adayının açıklanması konusunu erteledi. Yapılan toplantıda "En büyük desteği alan ismi aday göstermek" yönündeki fikrin de Mansur Yavaş'ı küstürmemek açısından önemli olduğu görüşüne varıldı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanarak Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon yapıldı ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de tutuklama kararı verildi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Sonrasında CHP Gençlik Kolları Cem Aydın'ın gözaltına alınması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının ardından CHP harekete geçerek yol haritasını belirledi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSU BEKLEMEDE

İstanbul'da arka arkaya yapılan toplantılarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partinin cumhurbaşkanı adayını açıklaması beklenirken, 'bekleme' kararı alındığı öne sürüldü. CHP kurmaylarının yaptığı toplantıda adayın şimdiden açıklanmasının yıpranmasına yol açabileceği düşüncesiyle bu fikrin masada bırakıldığı iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ'I KÜSTÜRMEYECEK ADIM

Toplantılarda "En büyük desteği alan ismi aday göstermek" yönündeki fikrin, bir diğer cumhurbaşkanı adayı olarak anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da küstürmemek açısından önemli olduğu görüşüne varıldığı da gelen bilgiler arasında.

CHP adayı açıklama kararını erteledi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

Ben açıklayım en iyi aday Muhittin böcek hayırlı olsun

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Haber YorumlarıVll. Murat:

Mansur Yavaş haricinde hiçbir aday kazanamaz. Ekrem İmamoğlu sadece Chp ve HDP den oy alır.

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Bunlar nasıl bir hayal aleminde yaşıyorlar anlamış değilim siz bu ülkede iktidar olamazsınız size çobanlık bile çok siz rakıya heykele devam edin arada birde çeşme açın restoront açın konser düzenleyin ama kırmızı kart çıkarmayıda unutmayın.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

DEM ile işbirliği yapanları hainlikle suçlayıp, PKK ve İmralı canisi üzerinden yıllarca oy devşirenler şimdi işbirliğini alenen yapıp vatana ihanetin ispatını gösteriyorlar. Bu olayın ardından ziyaret talep eden DEM parti ile görüşen CHP, iktidarın bu hamlesini meşru kılmıştır. İmamoğlu dahil ben bu ihanetin içinde olmam diyememiştir. Bunlara katılmayan Mansur Yavaş Ulusalcı ve Milliyetçi kimliğiyle adaylığı hak ediy.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

kardeşim bakın görün takip edin Özgür Özel kendini seçecek aynı Kılıçdaroğlu gib CHP milli güvenlik sorunudur

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

BU SAATTEN SONRA YAVA VEYA İMAMOĞLUNUN ADAYLIĞINI ENGELLEMEK İÇİN MUHALEFETE YAPILACAK BASKI TEHDİT VE SUÇLAMALAR HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL NE OLLURSA OLSUN NE YAPARLARSA YAPSINLAR EN AZINDAN KİMİN CUMHURBAŞKANI OLMAYACAĞI BELLİ OLACAĞIDA AMA ALİ OLUR AMA VELİ KİMSE ENGELLEYEMEZ

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Haber YorumlarıRevolver:

muhalefetle ilgili yaptığınız ender haberlerden .. o da nasıl karıştırabiliriz diye yapılmış

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Fotoğrafa yorum yapayım soldan sağa,boş,bomboş,eh

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Apocular mı oy alır kardeş

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