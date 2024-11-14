CHP, Adalet Buluşmaları İle 7 Bölgeyi Kapsayan Toplantılar Düzenleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 7 bölgede "Adalet Buluşmaları" gerçekleştireceklerini, bunlardan ilkinin 16 Kasım'da İzmir'de, ikincisinin de 17 Kasım'da Muğla'da düzenleneceğini bildirdi.

Hukuk politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, partisinin Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına değinen Gökçen, muhalefet olarak, sokak ve meydanlarda demokrasi, adalet, insan hakları ve Türkiye'nin huzur içinde yaşanacak bir ülke haline gelmesi için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Akademisyen ve uzmanlar ile eski hakim ve savcılardan oluşan "Adalet Politikaları Danışma Kurulu" kurduklarını, partinin hukuk politikasını belirlemede kurulun uzmanlığından yararlanacaklarını belirten Gökçen, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün de toplumsal davaların takibinde görevlendirildiğini kaydetti.

Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "casusluk" suçunun kapsamını genişleten ve kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak bilinen düzenlemenin kanun teklifinden çıkarılmasına da değinen Gökçen, hak arayan tüm vatandaşların etki ajanı olarak ilan edilebileceği bu düzenlemeden geri adım atılmasının çok önemli bir gelişme ve kazanım olduğunu dile getirdi.

"Orman alanlarının daraltılması", "kamulaştırmaların gerçek değer gözetilmeksizin gerçekleştirilmesi" ve "kadına soyadı dayatmasına" ilişkin maddelerden de geri adım atıldığını vurgulayan Gökçen, "Bu kazanımlar için çaba göstermiş olan bütün toplumsal muhalefete, ses çıkarmış olan bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

CHP'nin eylül ayındaki İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda, "demokrasi ve adalet", "sosyal refah", "kapsayıcı kalkınma", "dış politika ve ulusal güvenlik" gibi 4 ana temada başlıklar oluşturduklarını hatırlatan Gökçen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üyelerimiz, delegelerimiz, parti yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz, adalet politikaları, demokrasi, insan hakları, hukuk ve anayasayla ilgili görüşlerini burada paylaştılar. Bu görüşler bizlere raporlandı. Tüm masalardan çıkan görüşler doğrultusunda bir planlama gerçekleştirdik. Bu kapsamda 7 bölgede Adalet Buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarımızın ilki 16 Kasım'da İzmir'de, ikincisi 17 Kasım'da Muğla'da olacak. Bu toplantılarımız sadece birer panel şeklinde değil, herkesin konuştuğu, konu başlığının ilgilendirdiği herkesin olduğu, uzmanların da meslek örgütlerinin de sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı ve düşüncelerini ifade ettiği katılımcı toplantılar şeklinde gerçekleşecek."

Adalet Buluşmalarıyla CHP'nin, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve toplumsal muhalefetle arasında konu bazlı bir bağ kuracağını ifade eden Gökçen, İzmir'deki toplantıda "şiddetle mücadele ve adalet", Muğla'da ise "çevre, ormanların korunması ve adalet" konularının ele alınacağını aktardı.