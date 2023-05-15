14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28.nci dönem milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP, 43 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkardı. Rize'de CHP'nin yüzde 21.4 oy oranına ulaşması ile CHP'den Rize milletvekili adayı olan Tahsin Ocaklı, TBMM'ye gidecek isim oldu. Öte yandan bir benzer durum da Düzce'de yaşandı. 1999 yılında il yapılmasının ardından CHP ilk kez milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde sandık sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Meclis tablosu da belli olmaya başladı.

43 YIL ARADAN SONRA CHP RİZE'DE ADAY ÇIKARDI

1980 yılından bu yana CHP, Rize'de ilk kez milletvekili çıkardı. CHP'nin Rize'de yüzde 21.4 oy oranına ulaşması ile Rize'den 1'nci sıra adayı gösterdiği Tahsin Ocaklı, milletvekili seçildi.

Rize'den milletvekili seçilen diğer isimler ise AK Parti'den Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu oldu.

DÜZCE'DE DE 21 YIL SONRA İLK

Düzce'nin 1999 yılında il yapılmasının ardından CHP,Rize'de olduğu gibi burada da ilk kez milletvekili çıkardı. Seçmen sayısının 294 bin 637 olduğu Düzce'de 271 bin 845 seçmen sandık başına gitti.

Düzce İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 265 bin 589 geçerli sayılırken, 6 bin 276 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti 131 bin 860, MHP 43 bin 212 ve CHP de 59 bin 923 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Ayşe Keşir (55) ve Ercan Öztürk (45), CHP'den Talih Özcan (78) milletvekili oldu.