Charlie Kirk'ün Eşi Erika Kirk'dan Duygusal Bir Çağrı: 'Eşimin Mirası Yaşayacak'

ABD'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, katilin yakalanması için çalışan kolluk kuvvetleri personeline ve ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "Eşimin inşa ettiği hareket ölmeyecek. Kimse eşimin adını unutmayacak" açıklamasında bulundu. Eşinin misyonunu yılmadan sürdüreceğini vurgulayan Erika Kirk, Charlie Kirk'ten ilham alan gençleri onun davasına sahip çıkmaya çağırdı.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçisi muhafazakar aktivist Charlie Kirk cinayetinin yankıları sürüyor. Charlie Kirk'ün eşi Erika Kirk, dünyayı şoke eden silahlı saldırının ardından ilk kez ABD halkına seslendi. Charlie Kirk'ün stüdyosundan yaptığı canlı yayında eşinin katilini yakalamak için yorulmadan çalışan kolluk kuvveti personeline teşekkür eden Erika Kirk, "Muhteşem Charlie Kirk Show'un stüdyosundan, Charlie'nin bu sandalyeden her gün yayın yapmasına yardımcı olan çalışanlara da teşekkür etmek istiyorum. O bunu çok seviyordu. Yaptığı işi seviyordu. Charlie'ye olan sevgilerini Phoenix'te, ABD genelinde ve dünya çapında gösteren milyonlarca insana teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Charlie Kirk'ün arkadaşı olan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance'e de teşekkür eden Erika Kirk, "Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a ve inanılmaz ailesine de teşekkür ediyorum" dedi. Trump'a seslenen Erika Kirk, "Başkanım, eşim sizi çok seviyordu. Onun da sizin onu sevdiğinizi bildiğini biliyorum. Dostluğunuz harikaydı. Onu çok iyi desteklediniz, tıpkı onun sizin için yaptığı gibi" diye konuştu.

"Mükemmel bir babaydı"

Charlie Kirk'in ülkesi kadar doğayı ve hayvanları da sevdiğini, ayrıca mükemmel bir baba olduğunu söyleyen Erika Kirk, "Her gün bana, 'Sana daha iyi nasıl hizmet edebilirim? Daha iyi bir eş nasıl olabilirim? Daha iyi bir baba nasıl olabilirim?' diye sorardı. Öylesine iyi bir insandı. Mükemmel bir babaydı. Mükemmel bir eşti. Charlie, tanrının evlilik ve aile tasarımına her zaman inanıyordu; bu inanılmazdı. Hayatının en büyük mutluluk kaynağıydı" şeklinde konuştu. Ölen eşinin gençlere sürekli aile kurmalarını öğütlediğini aktaran Erika Kirk, "Bunun nedeni, herkesin onun sahip olduklarını deneyimlemesini istemesiydi" dedi.

"Çığlıklarım dünya çapında bir savaş narası gibi yankılanacak"

Eşini vatanseverlik, inanç ve tanrı sevgisini yaymaya çalıştığı için öldürdüklerini, ancak kendisinin bu misyonu yılmadan sürdüreceğini vurgulayan Erika Kirk, "Bütün bu ülkeye ve dünyaya yaydığınız ateşi bilmiyorsunuz. İçimdeki ateşi tahmin edemezsiniz. Eşsiz kalan bu kadının çığlıkları dünya çapında bir savaş narası gibi yankılanacak" ifadelerini kullandı. ABD halkını Charlie Kirk'ün davasına sahip çıkmaya çağıran Erika Kirk, "Eşimin inşa ettiği hareket ölmeyecek. Bunu olmasına izin vermeyeceğim. Buna birlikte izin vermeyeceğiz. Kimse eşimin adını unutmayacak" diye konuştu.

"Asla teslim olmayacağız"

Eşinin hayattayken "Asla teslim olma" felsefesini benimsediğini söyleyen Erika Kirk, "Bu yüzden belirtmek istiyorum ki asla teslim olmayacağız" dedi. Eşinin ölmeden önce gerçekleştirdiği kampüs turları ile radyo ve internet programlarının devam edeceğini ifade eden Erika Kirk, "Kaos, şüphe ve belirsizlikle dolu bir dünyada, eşimin sesi var olmaya devam edecek ve her zamankinden daha net ve yüksek çıkacak, onun bilgeliği kalıcı olacak" dedi. Charlie Kirk'in en sevdiği kelimenin "kazanmak" olduğunu kaydeden Erika Kirk, "O, hepinizi, ABD'nin hak ettiği geleceği kazanan insanlar olmaya çağırırdı" dedi. Erika Kirk, eşinden ilham alan tüm gençleri, onun başlattığı muhafazakar politikaları savunan ve kar amacı gütmeyen "Turning Point USA" hareketine katılmaya çağırdı.

Suikast sonucu hayatını kaybetmişti

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen sağcı aktivist Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Suikast dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken, cinayetin zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson saldırıdan 33 saat sonra yakalanmıştı. - WASHINGTON