Haberler

Cezayir Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Cezayir Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da düzenlenen programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cezayir Büyükelçisi Boumediene Guennad, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesini ve iki ülke arasındaki ilişkileri vurguladılar.

Ankara'da Cezayir Bağımsızlık Günü'nün 71'inci yıldönümü düzenlenen programla kutlandı.

Cezayir Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde program düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Boumediene Guennad, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Guennad, "Bunun en iyi göstergesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Cezayir'in insani gelişmişlik açısından Afrika'nın önde gelen ülkeleri arasında gösterilmesidir. Ekonomik güç bakımından ise Cezayir, Afrika'da üçüncü, Arap dünyasında dördüncü sıradadır. Bu çerçevede Eylül 2025'te Cezayir'de düzenlenen 4. Afrika İç Ticaret Fuarı'nın büyük başarısını burada örnek olarak göstermek uygun olacaktır. Bu fuar, Afrika ülkeleri delegasyonlarına Cezayir'in kaydettiği büyük ilerlemeleri yerinde görme fırsatı sunmuş ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi'nin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlamıştır" dedi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise, "Bugün Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinin gururla anıldığı bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cezayir halkının özgürlük uğruna sergilediği mücadele, inanç ve kararlılıkla yazılmış bir bağımsızlık destanı olarak insanlık tarihindeki yerini almıştır. Türkiye olarak istiklaline ve istikbaline yürekten bağlı bir milletin evlatları olarak bu direnişi bağımsızlık iradesinin sarsılmaz bir tezahürü olarak görüyoruz" diye konuştu.

Cezayir'in 71'inci bağımsızlık yıldönümünü kutlayan Bakan Göktaş, "Cezayir'de bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu tarihi günün 71. yıldönümünde Cezayir'in ve Türkiye'nin bağımsızlığı için fedakarca mücadele edenleri hayırla yad ediyorum. Bu güçlü bağlara Cezayir'de büyükelçi olarak görev yaptığım dönemde yakından tanıklık etmek benim için büyük bir gurur vesilesidir. Sürekli yakından takip ettiğim Türkiye-Cezayir ilişkileri, iki ülke liderlerinin vizyoner iradesiyle son yıllarda yeni bir ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

Cezayir'le olan ikili ilişkilerin her geçen gün ivme kazandığını söyleyen Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım 2023'teki Cezayir ziyaretiyle imzalanan ortak bildiri ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine taşıyarak, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu stratejik ortaklığın önümüzdeki dönemde ülkemizde yakın zamanda gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısıyla daha da derinleşeceğine inanıyoruz. En üst düzeyde sergilenen bu güçlü irade sayesinde ülkelerimizin ve bölgemizin ortak yararına, her alanda iş birliğimizi kararlılıkla ileriye taşıyoruz. Bu doğrultuda Afrika'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Cezayir'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de her geçen gün daha güçlü bir ivmeyle gelişmektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Büyükelçi Guennad, Cezayir Bağımsızlık Günü dolayısıyla pasta kesti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Chelsea'ye de boyun eğmediler! Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazıyor

Karabağ, Devler Ligi'nde destan yazmaya devam ediyor
Seçim zaferinin ardından Mamdani'nin eliyle yemek yediği anlar yeniden gündem oldu

Seçim zaferinden çok bu anları konuşuldu! Nefretin aracı haline geldi
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Pafos'tan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi galibiyet! İlk kez kazandılar
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: En net karşılığı vereceğiz

Çelik'ten Özel'in o sözlerine sert tepki: En net karşılığı vereceğiz
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.