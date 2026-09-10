Cezayir BAE ile diplomatik ilişkilerini kesti

Cezayir, ikili ilişkileri sürdürmek için tüm imkanların tükendiğini belirterek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı.

Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesti. Cezayir devlet televizyonunda yayınlanan bir açıklamada, "Cezayir, ikili ilişkileri korumak için tüm yolların tüketilmesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı. Kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmedi. BAE, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Cezayir, geçmişte BAE'yi bölgede anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla suçlayarak sert şekilde eleştirmişti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, geçen yıl ülkesinin tüm Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin iyi olduğunu, ancak bir ülkeyle ilişkilerin iyi olmadığını söylemiş, adını vermediği ülkeyi Cezayir'in içişlerine müdahale etmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim, Cezayir'in geçtiğimiz şubat ayında, Mayıs 2013'te BAE'nin başkenti Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasına ilişkin iptal sürecini başlatmasıyla daha da tırmanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı