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Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na Aday Gösterildi

Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na Aday Gösterildi
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulu 11 Ocak'ta yapılacak. 27. Dönem Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'in il başkanlığına aday olduğu açıklandı.

Ak Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulu, 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Genel kurulda il başkanlığı için adayın, 27. Dönem Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler olduğu açıklandı.

11 Ocak'da düzenlenecek AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulunda il başkanlığı için adayın, 27. Dönem Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler olduğu açıklandı.

1975 yılında Kütahya'da doğan Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Erenler, 2012 yılında AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi. Ardından İl Sekreterliği ve Ekonomi İşleri Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Erenler, 25. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı sürecinden sonra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından çeşitli illerde koordinatör olarak görev yaptı. Kadın Kolları 4. Olağan Kongresi'nde MKYK Yedek Üyesi seçilen Erenler, aynı dönemde Ekonomi İşleri Komisyonu'nda çalıştı. 2016'da yeniden Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atanan Erenler, 2018 seçimlerinde 27. Dönem Kütahya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Milletvekilliği süresince Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda aktif rol aldı. Ayrıca, ALS, SMA ve diğer tedavisi zor hastalıklarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nda görev aldı. Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenen Erenler, kültür ve el sanatları, kadın girişimciliği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf musikisi gibi alanlara olan ilgisiyle de tanınıyor. Son olarak, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nda Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Kütahya'daki genel kurulda, Ceyda Çetin Erenler'in il başkanlığı görevine seçilmesi bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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