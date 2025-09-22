Haberler

Ceyda Bölünmez Çankırı: Temiz Su Hakkı Engellenmemeli

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin Aliağa'nın arıtma tesisi talebine olumsuz yanıt vermesine tepki gösterdi. Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engellemelerini eleştirerek, vatandaşların temiz su hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) Aliağa Belediyesinin Yeni Şakran'a arıtma tesisi yapma talebine olumsuz yanıt verdiğini belirterek, "Vatandaşın temiz su hakkını keyfi kararlarla engellemeyin." ifadelerini kullandı.

Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hizmet üretmek yerine engel çıkardığını savundu.

Aliağa Belediyesinin bugüne kadar kentsel dönüşümden sosyal tesislere, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar onlarca hizmeti başarıyla hayata geçirdiğini kaydeden Çankırı, şunları belirtti:

"İzmir'in su, çöp, trafik, altyapı, körfez gibi kronik sorunlarını çözecek projeler üretmediğiniz gibi, hizmet etmeye çalışan belediyelere de zincir vurmaya çalışıyorsunuz. Beceriksiz yöneticilerle halkı yormak ve halka yük olmaktan çıkın. Vatandaşın temiz su hakkını keyfi kararlarla engellemeyin."

