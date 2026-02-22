Haberler

AK Partili Çankırı çöken Ödemiş-Turgutlu yolunda incelemede bulundu

Güncelleme:
AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ödemiş ve Turgutlu arasındaki yolun çökmesi sonrası bölgeyi ziyaret ederek muhtarlarla görüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirten Çankırı, acil çözüm çağrısında bulundu.

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kuvvetli sağanak nedeniyle 13 Şubat'ta çöken İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi arasındaki yol ile Yukarıdere Köprüsü'nün yıkıldığı alanda inceleme yaptı.

Bölgeyi gezen Çankırı, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.

Çankırı, bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevini yerine getirmediğini belirterek, "Kastamonu'da da yağmurları, felaketleri yaşadık, 3 gün içerisinde köprüler kuruldu. Sorumluluk alanlarında maalesef yine görevlerini yerine getirmiyorlar. Buradaki insanları da ulaşım anlamında mağdur ediyorlar." dedi.

Çankırı, "Devlet olarak biz burada üstümüze düşeni yapıyoruz. Muhtarlarımız biliyorlar, 24 saat telefonumuz açık, her zaman ulaşabilirler. Ama geldiğimiz nokta çok üzücü. Bu yolun çok acil bir şekilde yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Ödemiş'te orman yangınlarında zarar gören evlerin yerine yapılan afet konutlarına değinen Çankırı, çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını aktardı.

Bölgede yaşayanlar da güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan ve 6 mahalleyi etkileyen yol nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesinden somut bir adım atılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

