AK Partili Çankırı çöken Ödemiş-Turgutlu yolunda incelemede bulundu

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, kuvvetli sağanak nedeniyle 13 Şubat'ta çöken İzmir'in Ödemiş ilçesi ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi arasındaki yol ile Yukarıdere Köprüsü'nün yıkıldığı alanda inceleme yaptı.

Bölgeyi gezen Çankırı, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.

Çankırı, bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevini yerine getirmediğini belirterek, "Kastamonu'da da yağmurları, felaketleri yaşadık, 3 gün içerisinde köprüler kuruldu. Sorumluluk alanlarında maalesef yine görevlerini yerine getirmiyorlar. Buradaki insanları da ulaşım anlamında mağdur ediyorlar." dedi.

Çankırı, "Devlet olarak biz burada üstümüze düşeni yapıyoruz. Muhtarlarımız biliyorlar, 24 saat telefonumuz açık, her zaman ulaşabilirler. Ama geldiğimiz nokta çok üzücü. Bu yolun çok acil bir şekilde yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Ödemiş'te orman yangınlarında zarar gören evlerin yerine yapılan afet konutlarına değinen Çankırı, çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını aktardı.

Bölgede yaşayanlar da güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan ve 6 mahalleyi etkileyen yol nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesinden somut bir adım atılmasını talep etti.