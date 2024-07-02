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Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa oturan Murat Kurum ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Kurum "Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den boşalan koltuğa daha önce de aynı görevi yürüten Murat Kurum oturdu.

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Bakan Kurum göreve gelişinin ardından ilk açıklamayı sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.

"GAYRETİMİZ TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞMAKTIR"

Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır.

"81 İLİMİZİN HER KÖŞESİNDE KOŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabbim üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

Çevre Bakanı olarak atanan Murat Kurum'dan ilk sözler

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (7)

Mehmet Arı:

deprem bölgesi olarak senden razıyız tekrar gelm3ne çok mutlu olduk murat bey

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Halo Dayı:

Aynı Yüzleri göre göre usandık bu adam aynılarını getire getire bıkmadı. Kaybediyorsun

109
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Kent Blue:

Guvenipte belediyeyi vermedigimiz kişiye bakanlık veriyoruz komedi gibi

93
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faruk merttürk:

Biliyoruz sizin hedefinizi.

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5
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Cemal Koyun:

ağa ve avanesine hizmetin ve bağlılığın ödülü bir hiç olsanda garibim sevinsin

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Halil Yılmaz:

Jokerleri kullanıyor

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İlhan Fırat:

Son söz padişahındır. Çok uzatmayın.

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