Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu' toplantısına başkanlık etti

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, 81 ilimizin interaktif dijital ikizleri oluşturulacak; 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak; yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler şehir altyapılarına entegre edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 6'ncı Olağan Toplantısı'na başkanlık etti. Yılmaz, bugünkü toplantıda, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'ndaki ilerlemelerin mevcut durumunu, kamu kurumları tarafından yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projelerine ilişkin gelişmeleri ve 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesindeki yeni dönem yol haritasını ele alacaklarını söyledi.

'SİSTEM, VERİ TEMELLİ KAMU YÖNETİMİNİ GÜÇLENDİRMEKTEDİR'

Yılmaz, ele alınacak olan üç başlığın yalnızca teknik veya teknolojik bir dönüşüm sürecini değil, aynı zamanda kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve vatandaş memnuniyetini artırma vizyonunu da temsil ettiğini kaydederek, "Coğrafi bilgi sistemleri; kalkınmadan afet yönetimine, altyapıdan çevresel sürdürülebilirliğe kadar pek çok alanda kritik rol oynuyor. Doğru, güncel ve standart veriyle desteklenen kararlar, kamu kaynaklarının etkin kullanımına ve vatandaşın hayatını kolaylaştıran hizmetlere dönüşüyor. Haziran ayı itibarıyla Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi, e-Devlet Kapısı ile tam entegre şekilde kullanıma açıldı. 630 coğrafi veri katmanını güncellenmiş veri sözlüğüyle birleştiren bu sistem, kurumlar arası veri paylaşımını hızlandırmakta, mükerrer veri üretimini önlemekte, kaynak verimliliğini artırmakta ve veri temelli kamu yönetimini güçlendirmektedir. 2025 yılı başında 14 bin kullanıcısı olan platform e-Devlet kapısı üzerinden kullanıma açılması sonrası temmuz ayı itibarıyla 240 bini aşkın kullanıcıya ulaşma başarısı göstermiştir. Platform, kamudan özel sektöre, yerel yönetimlerden akademiye kadar geniş bir kesime hizmet sunmaktadır. 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nın 2024 yılına ait göstergelerinin kümülatif gerçekleşme oranı yüzde 87 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, hem kurumsal kararlılığımızı hem de teknik kapasitemizi yansıtan önemli bir başarıdır" dedi.

'BU PROJELER, DİJİTAL KAMU YÖNETİMİNİN BAŞARILI ÖRNEKLERİ'

Yılmaz, 14 bakanlıkta, 53 birim tarafından yürütülen 126 CBS projesinin, 5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını kaydederek, "Bu projeler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sosyal yardım erişimini mekansallaştırmasından, Tarım ve Orman Bakanlığımızın toprak ve su kaynaklarını izleme kapasitesine, İçişleri Bakanlığımızın güvenlik, idari sınırlar ve afet yönetimi altyapısından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yol envanteri ve lojistik haritalamasına, Sağlık Bakanlığımızın vaka kümelenmeleri ve yatak kapasitesi takibine varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede hayatı kolaylaştırmaktadır. Tüm bu projeler sayesinde vatandaşlarımız; afet anında en yakın toplanma alanını öğrenebiliyor, tapu sürecinde yatırım yapılacak yerin imar durumuna erişebiliyor, yaşadığı arazinin tarımsal uygunluk haritasını görüntüleyebiliyor, turistik rotaları, kültürel varlıkları CBS tabanlı haritalardan inceleyebiliyor. Bu projeler, veriyi hizmete dönüştüren dijital kamu yönetiminin başarılı örnekleridir" diye konuştu.

'TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK GÜÇLENDİRİLECEK'

Dijitalleşmenin şehirlere dokunduğu en güçlü alanın akıllı şehirler olduğunu belirten Yılmaz, "Akıllı şehir, sadece teknolojik bir dönüşüm değil; aynı zamanda insanı merkeze alan, çevreyle uyumlu, verimli ve katılımcı bir şehircilik anlayışıdır. 2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, 81 ilimizin interaktif dijital ikizleri oluşturulacak; 187 belediyede akıllı şehir birimleri kurulacak; yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi ileri teknolojiler şehir altyapılarına entegre edilecektir. Trafik yönetiminden enerji verimliliğine, atık takibinden çevre kalitesinin izlenmesine, kamu hizmetlerine erişimden afet erken uyarı sistemlerine kadar şehir yaşamının tüm boyutları dijital çözümlerle desteklenecektir. Ayrıca, yerli yazılım çözümlerine öncelik verilerek teknolojik bağımsızlığımız güçlendirilecek; girişimcilere yönelik eğitim ve mentörlük programları ile bu alandaki ulusal rekabet gücümüz artırılacaktır. 2030 yılına kadar 500 girişimci şirkete, start-up'a da destek verilmesi hedeflenmektedir" dedi.

'ÇABAMIZ, İNSAN ODAKLI ERİŞİLEBİLİR KENTLER İNŞA ETMEK'

Yılmaz, stratejinin odaklandığı diğer temel öncelikler arasında, akıllı şehir yönetişiminin güçlendirilmesi, şehirler arası bilgi paylaşımı ve rehberlik mekanizmalarının kurulmasının yer aldığını da dile getirerek, "Şehirlerimizin akıllı şehir olma hedefi doğrultusunda atmaları gereken adımların hangilerini gerçekleştirdiğini ölçüp izlediğimiz kavram olan 'olgunluk seviyelerinin izlenmesi' ve akıllı şehir olma performanslarının değerlendirilmesinin yapılması da hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıklarımız, şehirlerimizde yapılması gereken yatırımların özellikle yerli ve milli çözümlerle gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal kapsayıcılık ve dijital eşitsizliklerin azaltılması da yine hedeflerimiz arasındadır. Tüm bu çabaların temelinde, şehirleri yalnızca yönetmek değil; vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, teknolojiyle desteklenen insan odaklı, güvenli ve erişilebilir kentler inşa etmek anlayışı yatmaktadır. 'Akıllı şehir teknoloji radarı' adını verdiğimiz yaklaşımla güncel akıllı şehir teknoloji eğilimlerini sürekli olarak takip edeceğiz. Böylelikle dünyada akıllı şehir teknoloji portföyünde yer alan teknolojilerin ülkemizde de yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Dijital Türkiye vizyonumuz doğrultusunda 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' için bu dönüşümü hızlandırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.