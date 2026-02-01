Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Antalya ve Burdur'daki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya'da ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Politika
