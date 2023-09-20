Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Fahrettinpaşa Mahallesi'ni ziyaret etti

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, 24 yıllık Fahrettinpaşa Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar'ın da katıldığı ziyarette, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve beraberindekileri Fahrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Rasim Özgül ve mahalleliler karşıladı. Mahalle sakinlerinden Nazan Atak da Kaymakam Maraşlı'ya mahalleliler adına çiçek verdi.

Mahalle sakinleri ile tanışmak ve mahallenin sorunlarını dinlemek için ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Maraşlı'ya Mahalle Muhtarı Rasim Özgül ve mahalle sakinleri, mahallenin çözüm bekleyen sorunlarını anlattılar. Muhtar Özgül, kendi evi de dahil olmak üzere 18 evin kanalizasyon bağlantısının başvurularına rağmen henüz gerçekleşmediğini, hem vidanjör ücreti hem de atık bedeli ödemek zorunda kaldıklarını anlattı. Özgül, yıllar önce gerçekleştirilen ihale ile mahallelerine bir dolmuş hattı verildiğini ancak hat hakkını alan dolmuşçunun kısa bir süre hatta çalıştıktan sonra çalışmayı bıraktığını belirterek, Büyükşehir Belediyesine yaptığı başvuruların ardından hat sahibi dolmuşçuya birkaç kez ceza kesildiğini, ancak buna rağmen dolmuşçunun hatta çalışmamaya ısrar ettiğini söyledi. Özgül, hattı alan ancak çalışmamakta ısrar eden dolmuşçunun hakkının iptal edilmesini ve yeni bir ihale açılarak hat sahibinin yenilenmesini, mahalle halkının mağduriyetinin giderilmesini istediklerini ifade etti. Muhtar Özgül, mahallenin güvenliği için güvenlik kamerası için başvuruda bulunduklarını anlattı.

Ziyaret mahalle sakinleri arasında heyecana neden olurken, Muhtar Rasim Özgül'ün eşi Sabriye Özgül'ün evinde hazırladığı ikramlar da Muhtar Azası Semahat Süvari ile birlikte konuklara ikram edildi. Ziyarette Kaymakam Maraşlı, mahallenin sorunlarının çözümü için ilgili birimlerle görüşeceğini belirtti. - İZMİR