Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrasında belediye binasında kaydedilen bir görüntü tartışma yarattı. Belediye meclis salonuna giren kalabalık bir grup CHP grup sıralarındaki parti logolu kartları yere attı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AYDIN'DA ÇERÇİOĞLU GERİLİMİ TIRMANIYOR

CHP, Çerçioğlu'nun kararına sert tepki göstererek Aydın'da düzenlediği mitingde göndermeli mesajlar ve sert ifadeler kullanırken belediye meclis salonunda kaydedilen bir görüntü ise gerilimin hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

KALABALIK BİR GRUP BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılması sonrasında belediyeyi ziyaret eden kalabalık bir grup, CHP grup sıralarındaki parti logolu kartları yere fırlatıp sloganlar attı.

Belediye meclis salonunda yaşananlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Görüntüleri paylaşan bazı kullanıcılar Çerçioğlu'nun uzun yıllar CHP seçmeninin desteğiyle görevde bulunduğunu, son dönemdeki tavırlarının tartışmalara yol açtığını dile getirdi.

ÇERÇİOĞLU ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİLEKÇEYİ SAVCILIĞA VERDİ

Özgür Özel'in 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaptığı açıklamada kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne süren Çerçioğlu'nun suç duyurusu dilekçesini avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu öğrenildi.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun rozeti, 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilen törende takılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ak partiye girdiğini belli eden ak partiden öğrendiği, ak parti gibi önünü gelene, gelip geçene dava açmak

Yorum Beğen148
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabdi öztürk:

ve sade vatandaş ismi ile israilden yorum yaptı

yanıt40
yanıt75
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

çok iyi yapmış hak edene hak ettiği gibi..

yanıt21
yanıt46
Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

CHP den geldiğini belli edipte önüne gelene iftira atmasında,goy goy yapamasında.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıKadirİbo:

nerde kaba kuvvet taşkınlık hep aynı parti. nasıl olsa adaleti ona göre işlettikleri için kabaran özgüvenleri işler tersi döndüğünde ne olacak bakalım

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdeep horizon:

keşke çöpe atsaydınız yeri kirletmişsiniz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme85
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
