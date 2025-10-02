Çerçioğlu, Erdoğan'a Aydın İnciri Takdim Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Çerçioğlu, Erdoğan'a Aydın inciri takdim etti.

Toplantıya İl Başkanı Mehmet Erdem, milletvekilleri ve teşkilat mensupları ile birlikte katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, kendisine özenle hazırlanmış Aydın'ın milli ürünü kuru incir sepeti takdim etti. Aydın incirini bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun elinden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çerçioğlu arasındaki sıcak diyalog objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan toplantıda, güncel gelişmeler ve ülke gündemine dair önemli mesajlar verirken Gazze'de yaşanan insanlık dramına da değindi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, toplantıya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Aydınımızı ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri ile paylaştı. - AYDIN