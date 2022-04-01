EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (İHA) - Centilmen belediye başkanı muhabir oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Siverek ilçesinin kadın belediye başkanı Ayşe Çakmak ile röportaj yaptığını görünce mikrofonu kendi tutmak istedi. Muhabirlik yapan belediye başkanı Kuş, centilmence hareketi ile hem meslektaşının hem de gazetecilerin takdirini kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 3. yıl lansman toplantısında verilen arada salondan dışarıya çıkan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, salonun önünde gazetecilerin röportaj yapmaya hazırlandığını gördü. Edessa yerel televizyonun bayan muhabirinden mikrofonu isteyen Başkan Kuş, mikrofonu alarak muhabir edasıyla kadın meslektaşı olan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a "Planlamış olduğunuz programlar var mı. Vatandaşlara buradan mesajınız nedir" sorularını yöneltti. Başkan Mehmet Kuş'a değerlendirmelerde bulunan Başkan Çakmak, "Ramazan ayı barış ayı" diyerek "Siverek'te Ramazan çeşitli etkinliklerle geçecek. Ramazan ayında gıda paketleri, yemek yardımları ve çeşitli etkinliklerimiz olacak" diye konuştu. Başkan Kuş'un centilmenliği karşısında yerel televizyonun kadın muhabiri ve diğer gazeteciler ve belediye başkanları kısa süreli şaşkınlık yaşadı.