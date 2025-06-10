Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Haber Videosu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'nun alana girişi sırasında bir grup tarafından alkışlanması dikkat çekti.

Manisa'da 6 Haziran'da saat 23.30 sıralarında elektrik akımına kapılmasının ardından kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ferdi Zeyrek'in vefatı, Manisa'da ve CHP camiasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze töreni geniş bir katılımla gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU ALANA ALKIŞLARLA GİRDİ

Cenaze törenine katılanlar arasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. Kılıçdaroğlu'nun tören alanına alkışlarla girmesi dikkatlerden kaçmadı. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

ÖZEL İLE YAN YANA SAF TUTTU

Cenaze namazında Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yan yana saf tuttu. İkili arasında, özellikle 2023'teki CHP kurultayı sonrası ortaya çıkan liderlik tartışmaları ve değişim süreci nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, Ferdi Zeyrek'in vefat haberi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manisalıların büyük sevgisini ve teveccühünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve bütün Manisalılara başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor

İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Deniz Seki sahnelere fit döndü: 2 ayda 15 kilo verdi!

İki ayda 15 kilo veren Deniz Seki'nin zayıflama sırrı ortaya çıktı
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü

Yıllar sonra ilk! Serdar Ortaç'ı görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.