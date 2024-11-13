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Cemil Tugay'dan MHP grubuna 'Öcalan' sorusu: Liderimin arkasındayım

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor musunuz?" sorusuna MHP grubundan, "Evet, liderimize katılıyoruz." yanıtı geldi.

Geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir çıkışa imza atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclis'indeki (TBMM) grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunmuştu. Bahçeli, Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırmıştı.

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Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında dikkat çeken bir diyalog meydana geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP Grup Başkanvekili Bahadır Altınkeser'e, "Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Altınkeser'in Tugay'a yanıtı ise, "Evet, tabii ki doğru buluyoruz. Liderimin sözlerinin sonuna kadar arkasındayım" oldu.

Cemil Tugay'dan MHP grubuna 'Öcalan' sorusu: Liderimin arkasındayım
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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