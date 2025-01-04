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Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği tuvaletlerin temizliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde iş bırakan taşeron işçiler, Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından tehdit edildi. Makam aracıyla gelip ayaküstü işçilerle konuşan Başkan Tugay, "Siz bizim işçimiz değilsiniz, burada durmayın. Eğer burada durursanız o firmada da çalıştırmam" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İZBB) ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini ve bakımını yapan taşeron işçiler, sosyal haklarından mahrum bırakılarak çalıştırıldıklarını gerekçe göstererek ihalenin yeniden aynı firmaya verilmesine tepki göstermiş ve iş bırakma kararı almıştı.

"BURADA DURMAYA DEVAM EDERSENİZ..."

Eylemlerine İzmir Sanat binası önünde devam eden işçiler dün CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a taleplerini ilettikleri sırada Tugay'ın tehdidiyle karşılaştılar. İşçilere "Burada durmayın" diyen Tugay, "Burada durmaya devam ederseniz o firmada da sizi çalıştırmayacağım" diyerek işçileri işten çıkartmakla tehdit etti.

Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi

"BU ŞEHİRDE ON BİNLERCE İNSAN İŞSİZ"

İşçilere haklarını almaları için gitmeleri gereken yerin kendi firmaları olduğunu belirten Tugay, "Siz Büyükşehir'in çalışanı değilsiniz, siz bu firmanın çalışanısınız. Bu şehirde on binlerce insan işsiz. Lütfen bunu yapmayın" dedi.

"BUNLARI GİYMEYECEKSİNİZ"

Taşeron işçilerden biri çalışanların üzerlerine giymeleri için verilen üniformada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin logosu olduğunu belirtmesi üzerine ise Tugay, "Ben konuşacağım, bunları giymeyeceksiniz. Eğer burada durmaya devam ederseniz artık o firmada da çalışamayacaksınız" diyerek alandan uzaklaştı.

Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

gerçek CHP min yüzü

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Haber Yorumlarıhuseyin yurttas:

doğruya doğru. eylemi gidin taşeron firmada yapın. büyükşehir ihaleyi vermiş. gerisini firma ya da hukuk çözmeli. gelipte oraya sanki izmir bb. sorumluymuş gibi davranmak yanlıştır.

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

İşci düşmanı #Chp

Yorum Beğen126
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Haber YorumlarıEmrah Laloglu:

karsıyaka belrdıyesını batıran adamı izmir buyuksehır başkanı yaptınız sürünün daha cok sürünün

Yorum Beğen96
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Haber YorumlarıDenizci:

Zaten az maaş verelim diye taşerona vermiş hani CHP işçi emekçi noldu fıss

Yorum Beğen86
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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Başkan haklı.. güzelce de izah etmiş..belediye işçisi değil birşey değil.

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıAhmet null:

Bunlarda muhalafetken işçi dostu yönetime geçince firavun

Yorum Beğen53
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Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

CHP'liler öyle birşey yapmazlar, kesin AK PARTİ'liler yapmıştır iftira atıyorlar diyecek ipliler.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

İşçiye güvenceyi belediye vermez hukuk kuralları verir. Taşeron gider firmaya bu şartlarda çalışmak istemiyorsa ayrılır. Ya da hükümete taşeron sistemini kaldırın diye eylem yapsın. Ama o da yemez

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıkerem can:

Makam koltuğu niye insanları bu hale getirir anlamıyorum, sonuçta tahta tabutta gideceğiz.

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