Cemil Çiçek, Üniversitelerin Önemine Dikkat Çekti

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Kayseri'de Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılış dersine katıldı.

Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çiçek, üniversitelerin, bütün ülkelerin, devletlerin en seçkin, en önde ve en gözde kurumlarının başında geldiğini söyledi.

Üniversitelerin toplum için gerekliliğini vurgulayan Çiçek, Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite olduğunu ve buralarda birçok devletin nüfusundan daha fazla öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.

Çiçek, üniversitelerin bilgi üretimi, aktarımı yanında kültür üretimi, kültürü koruyan, yaşatan, zenginleştiren ve gelecek nesillere aktaran temel kurumlar olduğunu belirtti.

Cehaletin kötülüğüne dikkati çeken Çiçek, şunları kaydetti:

"Eğer bizim bir kısım insanlarımız aklını kaybetmeseydi 15 Temmuz'da bu memleketin, bu milletin yüce Meclis'i bombalanmazdı. Aklını kaybetmeseydi bir kısım insanlar, kendi insanına yukarıdan Yunan'ın atmadığı bombalar atılmazdı. Geçmişimizde de böyle benzer sıkıntılar var. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bugün 2025'te İslam dünyasında akıl ipotek altında. Biz kendimiz düşünemiyoruz, birilerine ipotek vermişiz, rehin vermişiz. O da kasasına kilitlemiş, almış anahtarını, lazım olduğu kadar veriyor. Olmadığı takdirde biz de olup bitenlerden bir hikmet aramaya, dinde olmayan bir kadercilik anlayışıyla bu belalardan sıyrılmaya çalışıyoruz. O halde yitirdiğimizi bulacağız ki varmak istediğimiz yere varalım. Peki bunu nasıl bulacağız? Bu ülkenin insanına hür düşünmeyi, aklını bir yere ipotek vermemeyi öğretecek olan kurumlarımız eğitim kurumlarıdır. Aksi halde 15 Temmuz belasından belli ölçüde halen kurtulamadık, uğraşıp duruyoruz. Bu akıl ipoteğini eğer biz ortadan kaldıramazsak sonuçta başka türlü belalara duçar olmamız da hiç yabana atılacak bir husus değil. Tarih tekerrür etmez, tekerrür eden hatalardır. Bu hataların başında da aklımızın ipotekten kurtarılması gerekiyor."

Konuşmanın ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özbıyık, Cemil Çiçek'e plaket takdim etti.