Haberler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Çiçek, Malatya'da ziyarette bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret ederek 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek 'Özallı Yıllar' konferansına katılmak üzere Malatya'ya geldi. Çiçek, Malatya'nın kendisi için özel bir anlam taşıdığını, siyaseten doğum yerinin Malatya olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çiçek, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan "Özallı Yıllar" konferansına katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret eden Çiçek, Malatya'nın kendisinde ayrı bir yerinin ve öneminin olduğunu belirtti.

Çiçek, "Turgut Özal, Cumhurbaşkanı olmasaydı o makam kolay kolay sivilleşmezdi. Malatya bu yönüyle önemlidir. Aslen Yozgat doğumluyum ama siyaseten benim doğum yerim Malatya'dır. Özal olmasa ben neysem olmazdım." ifadesini kullandı.

Başkan Sami Er ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

