Cemal Enginyurt: Kılıçdaroğlu, acilen beni içişleri bakanı yapacağını ilan etmeli

28 Mayıs seçimlerine kısa günler kala ilginç bir çıkış daha geldi. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Cemal Enginyurt, canlı yayında yaptığı bir konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Enginyurt açıklamasında , "Kemal Kılıçdaroğlu, beni acilen içişleri bakanı yapacağını ilan etmeli. Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm" dedi.

Türkiye ikinci tur oylaması için 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenmiş durumdayken CHP listelerinden Demokrat Parti'nin adayı olarak yeniden milletvekili seçilen Cemal Enginyurt'tan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı geldi.

"BENİ İÇİŞLERİ BAKANI YAPACAĞINI İLAN ETMELİ"

Seçimden sonrası için ortaya bir somut örnek konulması gerektiğini ifade eden Enginyurt, "Ben de diyorum; Kemal Kılıçdaroğlu acil olarak beni içişleri bakanı yapacağını ilan etmeli. Bu Süleyman Soylu'nun hakkından ancak ben gelirim. Bunun diline ancak ben cevap veririm. Bu Soylu'ya bu millete ettiği zulmün hesabını ancak ben sorarım. Uzman çavuşlara kadro hakkını ben veririm. Polislerin insanca özlük hakkını ben veririm. Polisin hakkını hukukunu ben korurum. Adaleti ben sağlarım. Mafyacılarla uyuşturucu kaçakçıları ile bu memlekette fotoğraf çektirmediğim gibi onlardan hesabı ben sorarım. Bunu da sert bir şekilde söylerim. Kemal Bey'e tavsiye ediyorum sizin aracılığınızla beni içişleri bakanı olarak ilan edebilir yani" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN GİBİ KONUŞMAN GEREKİYOR"

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mücadele edebilmek için onun kullandığı dilin kullanılması gerektiğini belirten Enginyurt, "Ben Recep Tayyip Erdoğan ile dehşet dengesini yükselterek siyasetin doğru olduğuna inananlardanım. Çünkü Erdoğan başka dilden anlamıyor. Erdoğan'ın anladığı tek dil kendisi gibi konuşacaksın ancak ondan anlıyor. Erdoğan, Bahçeli ile de birbirlerine öyle sözler söyledikten sonra şimdi böylesine muhabbet besleyip bir arada olduklarını düşündüğünüzde demek ki üslup olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi konuşman gerekiyor ancak ondan anlıyor" ifadelerine yer verdi.

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